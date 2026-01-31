Luke Humphries mag dan niet meer de nummer 1 van de wereld zijn, de Engelse topdarter laat zien dat het echt niet alleen maar om Luke Littler gaat momenteel. In de tweede ronde van de World Masters zorgde Cool Hand voor hét hoogtepunt van het toernooi. Met een negendarter kreeg hij de zaal in Milton Keynes op z'n kop.

Humphries zag in de wedstrijd voor die van hem dat Littler met 107.88 een torenhoog gemiddelde neerzette en zelfs in de buurt kwam van het record. Dus liet de Engelsman er tegen Luke Woodhouse geen gras over groeien. Ook hij startte als een bezetene en gooide ver boven de 105 gemiddeld in de eerste twee sets. De laatste leg van de tweede set, vlak voor de pauze, bracht het hoogtepunt teweeg. Humphries gooide de perfecte leg, de eerste van 2026, de tweede ooit op de Masters en de 91ste op televisie. Tot grote vreugde van het publiek achter hem.

Zaal op z'n kop

De veelal dronken Engelse fans zetten de zaal op z'n kop toen de dubbel-12 van Humphries binnenviel. Woodhouse kon niet anders dan meegenieten met het moment, applaudiseerde en knuffelde zijn tegenstander en vierde het feestje mee. Omdat het meteen daarna pauze was, was daar ook tijd en ruimte voor. De Nederlander Danny Noppert kan zijn borst natmaken, want hij wacht in de kwartfinale op Humphries, die wel toonde dat hij te kloppen is.

Na de pauze was Humphries duidelijk nog niet helemaal hersteld van zijn feestje, want hij kwam matig uit de pauze en zag Woodhouse langszij komen. De Engelsman maakte er 2-1 in sets van en dwong Humphries weer om een tandje bij te zetten. De nummer twee van de wereld kwam op 3-1 voor, maar zag Woodhouse zich vastbijten in de partij en op 3-3 komen. In de beslissende set moest er een beslissende leg aan te pas komen om het verschil te maken. Woodhouse miste een 170-finish, waarna titelverdediger Humphries door het oog van de naald kroop: 4-3.

Geen bonus

Voor de negendarter krijgt Humphries geen bonus of ander extra prijzengeld op de Masters. Als hij het op de Saudi Darts Masters vorige week gedaan had, dan had hij liefst 100.000 dollar bijgeschreven gekregen, met de kans om er 200.000 dollar van te maken.