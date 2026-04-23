Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn nog altijd in de race voor een plekje in de play-offs van de Premier League Darts. Donderdag in Liverpool pakten ze tijdens speelavond 12 belangrijke punten, maar lieten ze er ook enkele liggen. Dit is de stand in de Premier League Darts.

Van Gerwen en Van Veen begonnen allebei sterk aan de Premier League, maar kregen daarna ook te kampen met fysieke problemen waardoor ze beiden zelfs één avond over moesten slaan. Desondanks zijn ze na twaalf van de zestien reguliere speelrondes nog altijd in de race voor een plek bij de beste vier.

Gian van Veen trapte op zijn 24ste verjaardag af in Liverpool tegen Welshman Gerwyn Price. De Nederlander nam een ingrijpend besluit en sloot zijn kwartfinale winnend af. Dat deed ook Michael van Gerwen, die daarmee de beschamende nederlaag van afgelopen weekeinde enigszins goedmaakte. Toch lukte het beide Nederlanders niet om de finale te bereiken.

Van Veen ging er in een beslissende leg vanaf tegen koploper Jonny Clayton. Dat overkwam Michael van Gerwen even later ook tegen wereldkampioen Luke Littler. Met name voor Mighty Mike zullen de druiven zuur zijn. Hij gooide als vanouds, kwam tot 107 gemiddeld en 71 procent op de dubbels, maar moest toch zijn hoofd buigen.

Stand na speelavond 12

Jonny Clayton - 32 Luke Littler - 29 Gerwyn Price - 19 Michael van Gerwen - 18 Gian van Veen - 14 Luke Humphries - 13 Stephen Bunting - 11 Josh Rock - 8

Puntentelling

De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Bij een gelijke stand in punten geeft het aantal avondzeges de doorslag. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de halve finales in de O2 Arena te Londen. Daar speelt de nummer 1 tegen de nummer 4 en de nummer 2 tegen de nummer 3. De winnaars spelen daarna de finale tegen elkaar.

Speelronde 12, Liverpool

Kwartfinales

Gian van Veen - Gerwyn Price 6-4

Stephen Bunting - Jonny Clayton 5-6

Josh Rock - Michael van Gerwen 3-6

Luke Humphries - Luke Littler 2-6



Halve finales

Gian van Veen - Jonny Clayton 5-6

Michael van Gerwen - Luke Littler 5-6



Finale

Jonny Clayton - Luke Littler 1-6

Speelronde 11, Rotterdam

Kwartfinales

Luke Littler - Gerwyn Price 6-3

Gian van Veen - Luke Humphries 2-6

Michael van Gerwen - Jonny Clayton 2-6

Josh Rock - Stephen Bunting 6-1



Halve finales

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Jonny Clayton - Josh Rock 6-5



Finale

Luke Littler - Jonny Clayton 4-6

Speelronde 10, Brighton

Kwartfinales

Luke Humphries - Jonny Clayton 5-6

Gerwyn Price - Josh Rock 3-6

Luke Littler - Stephen Bunting 4-6

Michael van Gerwen - Gian van Veen 6-4



Halve finales

Jonny Clayton - Josh Rock 6-4

Stephen Bunting - Michael van Gerwen 5-6



Finale

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-5

Speelronde 9, Manchester

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Stephen Bunting 3-6

Gerwyn Price - Luke Humphries 6-2

Gian van Veen - Luke Littler 6-5

Jonny Clayton - Josh Rock 4-6



Halve finales

Stephen Bunting - Gerwyn Price 2-6

Gian van Veen - Josh Rock 6-3



Finale

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-2

Speelronde 8, Berlijn

Kwartfinales

Jonny Clayton - Josh Rock 3-6

Luke Humphries - Michael van Gerwen 3-6

Luke Littler - Stephen Bunting 6-3

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-1



Halve finales

Josh Rock - Michael van Gerwen 3-6

Luke Littler - Gerwyn Price 6-4



Finale

Michael van Gerwen - Luke Littler 4-6

Speelronde 7, Dublin

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Gian van Veen walkover

Stephen Bunting - Luke Littler 3-6

Josh Rock - Gerwyn Price 0-6

Jonny Clayton - Luke Humphries 3-6



Halve finales

Michael van Gerwen - Luke Littler 5-6

Gerwyn Price - Luke Humphries 6-1



Finale

Luke Littler - Gerwyn Price 6-5

Speelronde 6, Nottingham

Kwartfinales

Josh Rock - Stephen Bunting 1-6

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-3

Luke Humphries - Gian van Veen 6-4

Gerwyn Price - Luke Littler 5-6



Halve finales

Stephen Bunting - Jonny Clayton 3-6

Luke Humphries - Luke Littler 6-5



Finale

Jonny Clayton - Luke Humphries 6-1

Speelronde 5, Cardiff

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Luke Humphries 1-6

Gian van Veen - Jonny Clayton 4-6

Gerwyn Price - Stephen Bunting 6-5

Luke Littler - Josh Rock 6-4



Halve finales

Luke Humphries - Jonny Clayton 4-6

Gerwyn Price - Luke Littler 3-6



Finale

Jonny Clayton - Luke Littler 4-6

Speelronde 4, Belfast

Kwartfinales

Luke Littler - Jonny Clayton 3-6

Stephen Bunting - Luke Humphries 6-4

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Gian van Veen - Josh Rock 6-2



Halve finales

Jonny Clayton - Stephen Bunting 0-6

Gerwyn Price - Gian van Veen 5-6



Finale

Stephen Bunting - Gian van Veen 6-2

Speelronde 3, Glasgow

Kwartfinales

Stephen Bunting - Gian van Veen 3-6

Luke Humphries - Josh Rock 6-2

Luke Littler - Michael van Gerwen walkover

Jonny Clayton - Gerwyn Price 6-3



Halve finales

Gian van Veen - Luke Humphries 6-5

Luke Littler - Jonny Clayton 1-6



Finale

Gian van Veen - Jonny Clayton 2-6

Speelronde 2, Antwerpen

Kwartfinales

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Michael van Gerwen - Josh Rock 6-2

Jonny Clayton - Stephen Bunting 6-4

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-5



Halve finales

Luke Littler - Michael van Gerwen 4-6

Jonny Clayton - Gerwyn Price 5-6



Finale

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Speelronde 1, Newcastle