Luke Littler heeft na zijn Premier League-zege in Liverpool teruggeblikt op de vorige dartsavond in Rotterdam. De Engelsman werd daar compleet uitgejouwd door zijn akkefietje met Gian van Veen en hij noemt die sfeer 'de ergste die hij ooit meemaakte'.

De achttienjarige Littler speelde donderdagavond weer een Premier League-avond in het Engelse Liverpool. Daar ging hij met de winst naar huis, nadat hij Jonny Clayton met 6-1 versloeg. Tijdens de vorige Premier League-avond waren de rollen omgedraaid. Toen won Clayton van Littler in de finale. De Engelsman zal echter stiekem toch vooral blij zijn geweest dat de avond erop zat. Hij werd constant uitgejouwd door het Rotterdamse publiek.

De reden voor de vijandigheid richting Littler was een incident met hem en Gian van Veen tijdens de Premier League in Manchester. Daar kregen de twee het aan de stok, omdat de wereldkampioen begon te juichen bij missers van de Nederlander. Respectloos, vond Van Veen en de twee kregen woorden met elkaar op het podium.

Van Veen vertelde dat hij Littler nog niet heeft gesproken na het incident en de Engelsman laat na zijn zege in Liverpool ook weten dat dit niet gaat gebeuren. "Ik ben niet het type persoon dat hem dan opzoekt en met hem gaat praten. Volgens mij zijn we doorgegaan met ons leven. Misschien wacht hij tot ik met hem ga praten, maar dat gaat niet gebeuren. Ook in de oefenruimte, beginnen mensen altijd tegen mij te praten. Ik ben niet zo van het kletsen", laat Littler optekenen door Sky Sports.

'Ergste sfeer die ik ooit meemaakte'

Ook blikt Littler kort terug op de vijandigheid tegen hem in Rotterdam. Volgens de jonge darter was die avond 'de ergste sfeer die hij ooit meemaakte'. Littler werd ook in Liverpool uitgejouwd, maar volgens hem was dat niets vergeleken met het publiek in Rotterdam. "Deze week was niets vergeleken met vorige week. In Rotterdam was het veel erger. Ik heb mensen in Rotterdam al bewezen dat ik ook in deze omstandigheden kan presteren en dat deed ik vandaag weer."

Spijt van zijn gedrag in Brighton heeft Littler in ieder geval niet. Hij vindt dat Van Veen en hij hun geschil 'aan het dartbord moeten uitvechten'. De twee speelden sinds het incident in Manchester nog niet tegen elkaar.