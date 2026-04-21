Cameron Menzies beleefde op de Euro Tour in Sindelfingen weer eens een hoogtepunt door dartslegende Raymond van Barneveld te verslaan. De Schotse topdarter onthult dat zijn handblessure, die hij in december opliep tijdens het WK darts na een emotionele uitbarsting, blijvende schade heeft aangericht aan zijn hand.

De vrees was er al bij Menzies dat zijn 'gevecht met een tafeltje' hem veel zou kosten. Nadat hij op het WK verloor van Charlie Manby sloeg hij een tafeltje op het podium kapot en hield hij zijn hand in het vuurwerk. Daar merkt hij maanden later nog steeds de nadelige gevolgen van. "Als het koud is, krijg ik veel problemen. Het wordt gevoelloos en het lijkt dan wel alsof er naalden in gestoken worden."

'Negen van de tien keer prima'

Gelukkig was het in de Duitse plaats 21 graden vrijdagavond en kon Menzies vooral lachen na afloop van het verslaan van Van Barneveld. "Als het warm is, is het niet perfect. Maar waar ik de dartpijl mee vasthoud is gelukkig niet de plek waar de beschadiging zit. De schade zit aan de binnenkant van mijn vinger en ik gebruik juist de buitenkant om te gooien. Dus negen van de tien keer gaat het prima."

Doordat temperatuurswisselingen funest zijn voor de beschadigde hand van de Schotse darter, houdt hij naar eigen zeggen zijn hand warm in zijn zak. Dat hij überhaupt weer op het podium staat en wedstrijden wint, mag een wondertje heten. Na de woede-uitbarsting en de nasleep ervan dacht Menzies eraan om te stoppen met darts.

Hartprobleem

Hij is in 2026 begonnen met aan zichzelf te werken en viel flink wat kilo's af. Dat was ook nodig, vooral omdat hij een erfelijke hartaandoening heeft en dus gezond moet blijven. "Het is best normaal in mijn familie, veel mensen hebben last van hun hart. Ik probeer aan mezelf te werken, ook op doktersadvies. Mijn leven ziet er een stuk beter uit dan een paar maanden geleden. Ik heb ook therapie en dat maakt alles een stuk makkelijker."