Gerwyn Price heeft zich met een woedend statement gemeld op Instagram. De topdarter uit Wales presteert teleurstellend in de Premier League, terwijl hij op de EuroTour juist fantastisch is. Dat frustreert Price enorm.

De prestaties van Price de afgelopen weken zijn met recht wisselvallig te noemen. The Iceman kon afgelopen weekend door zijn eindzege op de European Darts Grand Prix 2026 in Sindelfingen weer juichen. Price werd met die overwinning pas de tweede speler ooit die tien titels wist te pakken op de European Tour. Tijdens de Premier League darts gaat het echter al weken achter elkaar niet goed met de darter uit Wales.

'Dit is zo frustrerend'

Tijdens de laatste drie Premier League-avonden in Liverpool, Rotterdam en Brighton verloor Price in de eerste ronde al. In Brighton was Josh Rock te sterk, in Rotterdam Luke Littler en donderdagavond verloor hij direct van Gian van Veen in Liverpool. Op het podium was al zichtbaar dat The Iceman zeer gefrustreerd was en zijn emoties moest verbergen, maar na afloop plaatst hij een tirade op Instagram.

"Dit is zo frustrerend. Twee stappen vooruit om er vervolgens weer twintig terug te doen in de Premier League Darts", foetert Price in het gezelschap van een aantal boze emoji's. Toch blijft de darter ook professioneel en bedankt hij de steun in Liverpool. "De support was gelukkig fantastisch zoals altijd. Dank jullie wel allemaal." Ondanks zijn drie slechte avonden staat Price nog altijd derde in de Premier League. Littler en Jonny Clayton zijn echter wel ver uit beeld qua punten.

Luke Littler

Littler won de laatste dartavond in Liverpool, maar ook daar werd de darter uitgejouwd door het publiek. Dit is nog altijd vanwege zijn akkefietje met Van Veen in Manchester. Littler zat er niet zo mee dat hij in Liverpool het publiek niet voor zich had, want naar eigen zeggen was het in Rotterdam vorige week nog veel erger. "Ik heb mensen in Rotterdam al bewezen dat ik ook in deze omstandigheden kan presteren en dat deed ik vandaag weer", vertelde Littler tegenover Sky Sports.