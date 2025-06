Tachtig darters uit veertig landen staan deze week, van 12 tot en met 15 juni, op het WK voor landenteams in Frankfurt. Voor sommigen is het een jaarlijks ritueel, voor anderen een onverwachte droom die uitkomt. De World Cup of Darts is niet alleen een podium voor supersterren. Ook buschauffeurs, oud-voetballers en keukenmonteurs staan opeens in de schijnwerpers op het WK.

Neem bijvoorbeeld het Argentijnse duo Jesus Salate en Victor Guillin. Pas vorig jaar begonnen ze aan hun internationale dartsreis en nu vertegenwoordigen ze hun land op het WK. Hoewel hun spel nog geen potten breekt, compenseren ze dat ruimschoots met enthousiasme en strijdlust.

Argentina will make their BetVictor World Cup of Darts debut in June, after Jesus Salate and Victor Guillin won through the Championship Darts Latin America and Caribbean Qualifier in Panama! 🇦🇷 — PDC Darts (@OfficialPDC) April 28, 2025

De onvermoeibare veteraan van de dartswereld

Paul Lim uit Singapore is met 71 jaar niet alleen de oudste deelnemer van het toernooi, maar ook een levende legende in de dartwereld. Bijgenaamd The Singapore Slinger, gooit hij al meer dan vier decennia op het hoogste niveau en heeft hij wereldwijd een grote schare fans. Zijn carrière begon in 1980 en sindsdien heeft hij talloze memorabele momenten beleefd. Hoewel hij in de PDC nooit echt grote titels wist te pakken, staat hij bekend als de grootste darter uit Azië ooit.

Dat bewees hij nog maar eens onlangs, toen hij tegen alle verwachtingen in de finale van het WDF-wereldkampioenschap bereikte. Een indrukwekkende prestatie die zijn status als veteraan en vechter onderstreept. Zijn ervaring en vasthoudendheid maken hem een fascinerende figuur in Frankfurt, waar hij opnieuw wil laten zien dat leeftijd slechts een getal is.

i Paul Lim op het WDF World Championships. ©Pro Shots

Van bakker tot buschauffeur

Naast de oude rot Lim zijn er ook volop verrassende namen in het deelnemersveld van dit jaar. Zo combineert Radek Szaganski zijn leven als buschauffeur in het Ierse Cork met een carrière als darter. Voor Szaganski is darts een serieuze hobby naast zijn werk en gezin. "Familie en werk gaan altijd voor, darts komt op plek twee", zegt hij nuchter. Zijn achtergrond is opvallend, voor zijn tijd als chauffeur was hij twaalf jaar banketbakker. Met zo’n veelzijdig cv is hij een kleurrijke verschijning in de competitie.

Ook het Kroatische talent Boris Krcmar mag niet onvermeld blijven. In de wereld van soft-tip darts, waarbij kunststof pijlen worden gebruikt, is Krcmar een absolute grootheid. Met acht wereldtitels op zijn naam staat hij bekend als een specialist. Toch heeft hij moeite om door te breken in het traditionele steeltipdarts en staat hij pas op plek 113 van de PDC-ranking. Krcmar wil echter zijn naam ook op dat podium vestigen, en het WK is voor hem een belangrijke kans om zich te laten zien.

i Gary Anderson schudt de hand van Boris Krcmar op het WK Darts. ©Getty Images

Opvallende verhalen van onbekende darters op het WK

Daarnaast zijn er nog meer darters met opmerkelijke verhalen. José de Sousa uit Portugal werkte vroeger als keukenmonteur en timmerman voordat hij zich volledig op darts richtte. Hoewel hij ooit een majortitel won, staat hij momenteel 51ste op de PDC-ranking. Danny Lauby uit de Verenigde Staten combineert zijn darterscarrière met een muzikale achtergrond: als tiener gaf hij drumlessen.

Verder zijn er deelnemers die voor het grote publiek nog relatief onbekend zijn, maar met interessante achtergronden. Tomoya Goto uit Japan is fanatiek grijpmachinespeler op kermissen. Jacques Labre uit Frankrijk werkt als laboratoriumtechnieker, Teemu Harju uit Finland als slager, Haupai Puha uit Nieuw-Zeeland is ook fervent golfer en Devon Petersen uit Zuid-Afrika ontwikkelde een educatieve app om jongeren wiskunde te leren via darts.

Nieuw Nederlands duo moet zich bewijzen

Nederland is dit jaar vertegenwoordigd door een nieuw duo: Danny Noppert en debutant Gian van Veen. Door de afwezigheid van Michael van Gerwen, die zich dit jaar heeft afgemeld, begint Nederland voor het eerst sinds lange tijd in de groepsfase. Normaal gesproken stroomt Nederland dankzij Van Gerwens hoge ranking rechtstreeks door naar de knock-outfase, maar zonder hem moet het koppel zich eerst in de poule bewijzen. In groep A nemen zij het op tegen Italië en Hongarije, waarbij alleen de groepswinnaar zich rechtstreeks plaatst voor de volgende ronde. Een goede start is dus cruciaal.

Voor Noppert en Van Veen is het niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een kans om zich internationaal te bewijzen. Nederland geldt traditioneel als favoriet, maar de aanwezigheid van vele onbekendere teams maakt dit toernooi onvoorspelbaar. Het wordt spannend om te zien of het nieuwe duo zijn stempel kan drukken in Frankfurt.