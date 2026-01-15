Michael van Gerwen is zijn dartsjaar begonnen met een zwaarbevochten zege op Alexis Toylo op de Bahrain Darts Masters. De Nederlander won met 6-4 van zijn Filipijnse tegenstander.

Het lukte Van Gerwen lang niet om Toylo te breken. Daar kwam pas na acht legs verandering in. Toen kwam de Nederlander op 5-4-voorsprong. Vervolgens wist hij de wedstrijd naar zich toe te trekken: 6-4. Daarmee heeft hij de kwartfinales bereikt.

Voor Van Gerwen begint het nieuwe dartjaar in Bahrein. Dat doet de Nederlander samen met landgenoten Gian van Veen en Danny Noppert op de Bahrain Darts Masters. Voor de winnaar ligt er 34.612 euro klaar. De verdere deelnemers zijn: wereldkampioen Luke Littler, Luke Humphries, Stephen Bunting, Gerwyn Price en Nathan Aspinall. Zij worden aangevuld met spelers uit Bahrein en Azië.

Van Veen en Noppert bereikten de tweede ronde al door respectievelijk Man Lok Leung en Basem Mahmood te verslaan in hun eerste partij. De landgenoten nemen het in de volgende ronde tegen elkaar op.

Slecht jaar achter de rug

Van Gerwen kende sportief en privé een beroerd 2025. De Nederlandse topdarter scheidde van Daphne Govers, de moeder van zijn twee kinderen. Mighty Mike nam als gevolg daarvan een lange pauze. Ook na zijn terugkeer bleef het op persoonlijk gebied onrustig wegens zijn zieke vader. Grote resultaten boekte Van Gerwen - op de winst van de World Series Darts Finals na - dan ook niet. Op het WK werd hij al in de vierde ronde uitgeschakeld door Gary Anderson. Dat betekent ook dat hij dit jaar veel goede resultaten moet behalen. Als dat niet lukt, zakt hij weg op de wereldranglijst.