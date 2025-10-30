Michael van Gerwen is zonder twijfel de grootste afwezige later dit jaar op de Players Championship Finals, maar hij is zeker niet de enige topdarter die ontbreekt. Het laatste vloertoernooi van het jaar werd donderdag gespeeld en dus is nu duidelijk wie er allemaal wel en niet meedoen aan het laatste grote toernooi voor het WK. Van Gerwen blijkt zich in goed gezelschap te bevinden.

Van Gerwen kent een moeizaam jaar en sloeg mede door zijn verplichtingen in Premier League en de World Series veel vloertoernooien over. Hij wist daardoor dat hij in een paar deelnames genoeg prijzengeld bij elkaar moest spelen om bij de beste 64 van de Players Championship-ranglijst te horen, want dat was nodig om mee te mogen doen aan het finaletoernooi van volgende maand.

Waar dat hem voorlopig in ieder jaar van zijn loopbaan lukte, slaagde hij daar deze keer niet in. Van Gerwen kende door een scheiding een heel lastig jaar en dat had ook natuurlijk ook effect op zijn prestaties. In acht van zijn vijftien deelnames verloor hij al in de eerste ronde en met 14.500 Britse ponden eindigde hij uiteindelijk als 102e op de ranking. Van Gerwen sloeg de laatste twee toernooien over door een eerder geplande vakantie.

Andere topdarters ontbreken

Van Gerwen doet volgende maand dus niet in Minehead, maar hij is zeker niet de enige grote naam die ontbreekt. Ook Dimitri van den Bergh, oud-winnaar van de World Matchplay en de UK Open, is niet van de partij. Hij nam eerder dit jaar twee maanden pauze doordat hij mentaal uitgeput was, maar speelde desondanks 29 van de 34 vloertoernooien. In al die optredens verzamelde hij slechts 15.500 pond en daarmee kwam hij niet verder dan plek 95 op de ranking.

Tussen Van den Bergh en Van Gerwen is op de 98e plek nog een andere oud-winnaar van een groot tv-toernooi te vinden. De Portugees José de Sousa won in 2020 nog de Grand Slam of Darts en haalde een jaar later de finale van de Premier League, maar is inmiddels heel ver weggezakt op de ranking. Hij bakte er op de Players Championships ook weinig van en dus is hij er op het finaletoernooi niet bij.

Verder lopen ook voormalig Premier League-deelnemers Kim Huybrechts en Mensur Suljovic het finaletoernooi mis. Ook de Nederlanders Jelle Klaasen, Chris Landman, Christian Kist, Maik Kuivenhuiven en Berry van Peer zijn niet van de partij.