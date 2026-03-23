Topdarter Michael van Gerwen liet tijdens de afgelopen Euro Tour in Wieze weer sprankjes van zijn oude vorm zien. In zijn hoogtijdagen sloopte hij soms zijn tegenstanders. Oud-Premier League winnaar Glen Durrant doet dan ook een boekje open over zijn vernederingen in het darten die onder meer Van Gerwen hem aandeden.

Durrant is sinds 2022 professioneel darter af. Toch bereikte hij in de laatste jaren van zijn loopbaan zijn meeste successen. Zo werd hij driemaal wereldkampioen bij de DBO en won hij verrassend in 2020 de Premier League of Darts bij de PDC. Echter ging het vanaf die titel bergafwaarts voor de 55-jarige Engelsman. Het jaar daarop werd hij vernederd in de Premier League. Durrant doet daarover een emotioneel boekje open tegenover Oche180.

Zo bleef Durrant tijdens de Premier League van 2021, die dankzij de Corona-crisis was verkort naar slechts tien avonden, steken op nul punten. "Het was ontzettend zwaar om elke avond te verliezen. Ik ging letterlijk elke avond huilend naar bed", zo onthulde hij.

Tijdens zijn emotioneel verhaal benoemt Durrant, die tegenwoordig analist is bij Sky Sport, specifiek een vernederende pot die hij met 6-0 in legs verloor van Van Gerwen. "Ik had alles bereikt wat ik wilde in de sport, maar op deze manier verliezen was beschamend en heel moeilijk te accepteren. Je weet dat je tegen de besten speelt, maar toch vraag je jezelf af: hoe ga ik hier ooit doorheen komen?"

Sportieve wederopstanding in Euro Tour

Van Gerwen zelf behaalde afgelopen zondag sinds een jaar weer eens de halve finale van een Euro Tour. In het Belgische Wieze verloor hij in de halve eindstrijd van de uiteindelijke winnaar Luke Humphries. Maar in de rondes daarvoor liet MvG goede dingen zien tegen onder meer Daryll Gurney en Ryan Joyce.

Wie ook furore maakte op de Belgium Darts Open was Niels Zonneveld. Hij stond voor het tweede weekend oprij in de halve finale van een Euro Tour. In de derde ronde versloeg de Nederlander zelfs wereldkampioen Luke Littler in een heuse thriller (6-5). Uiteindelijk moest Zonneveld het ook in de halve finale afleggen, hij verloor van Jonny Clayton.