Michael van Gerwen laat zich van zijn beste kant zien op de Belgium Darts Open. Zo won hij zondagmiddag met goede cijfers van Daryl Gurney. Een verklaring voor zijn goede prestaties kan zijn doordat zijn dochtertje in het publiek zit.

Van Gerwen laat in het Belgische Wieze weer tekenen van zijn oude vorm zien. De drievoudig wereldkampioen won zaterdagavond met 6-4 van Michael Mansell. Zondagmiddag won hij in de derde ronde met een gemiddelde van ruim 108 van Gurney, die met een gemiddelde van ruim 109 zijn beste wedstrijd ooit op een Euro Tour speelde.

Vertederend beeld

Van Gerwen kan in Wieze kracht putten uit de aanwezigheid van zijn dochtertje Zoë. Na zijn overwinning op Mansell vertelde hij bij de PDC dat zijn achtjarige dochtertje vroeg of ze mee mocht. "Ik zei: dat ga ik regelen. Het is altijd leuk om haar bij me te hebben. Ze is mijn kleine meid. Ik moet ervoor zorgen dat ik het goed doe in dit toernooi. Het is lastig, er zijn nog veel prima spelers over in het toernooi, ik heb nog een lange weg te gaan."

Tijdens de laatste grote overwinning van Van Gerwen, de World Series of Darts Finals in Amsterdam afgelopen jaar, zat Zoë ook in het publiek om haar vader aan te moedigen. MvG deelde dan ook na zijn overwinning op Gurney vertederende beelden op zijn Instagram samen met zijn dochter. "Met mijn nummer één fan", zo schreef hij erbij.

'Ik zie er zó veel beter uit'

In de kwartfinale in Wieze treft Van Gerwen Ryan Joyce. Na zijn derde ronde-partij ontstond er nog een opmerkelijk moment tijdens zijn interview op het podium. Zijn tegenstander Gurney, die jarig was, onderbrak het gesprek door aan Van Gerwen te vragen hoe oud hij was. Hij antwoorde '36', waarna de Noord-Ier in de microfoon concludeerde: "Ik ben vier jaar ouder, maar ik ie er zó veel beter uit. Het is niet normaal." De Nederland was zichtbaar geïrriteerd waarna hij reageerde met een sneer: "Heb jij niet een vlucht om te halen?"