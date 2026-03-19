Michael van Gerwen en Luke Littler hebben de fans in Dublin donderdagavond verwend met hun partij in de halve finale van de Premier League Darts. De twee maakten het ontzettend spannend en zetten de zaal volledig op zijn kop.

Beiden wonnen hun eerste eigen leg, maar daarna werden ze allebei slordig. Van Gerwen profiteerde daar uiteindelijk van en kon de Engelsman breken. Daarna maakte Littler de stand echter meteen weer gelijk: 2-2.

Vervolgens hielden de darters weer hun eigen leg, waarna de Nederlander opnieuw wist te breken. Met een big fish bouwde hij zijn voorsprong verder uit, tot genoegen van de aanwezige fans in Dublin. Ze gingen volledig uit hun dak en zongen Van Gerwen luidkeels toe. Ook Littler applaudiseerde even voor de 170-finish van zijn tegenstander.

Littler herhaalde het trucje vervolgens om de score weer gelijk te trekken. Daar kon Van Gerwen op zijn beurt ook wel om lachen. Het kwam aan op de winnende leg. Van Gerwen miste drie matchdarts, waardoor de winst uiteindelijk toch naar de 19-jarige dartssensatie ging.

Afmelding Gian van Veen

Van Gerwen stond na de afmelding van landgenoot Gian van Veen al automatisch in de halve finale in Dublin. De WK-finalist is geveld door nierstenen. Van Veen liet donderdag in een korte reactie weten dat de pijn zondagochtend al begon en vervolgens veel erger werd. "Ik lig sinds gisterenochtend in het ziekenhuis en hoop later vandaag of morgen naar huis te komen."

Littler moest wel eerst de kwartfinale doorkomen. Hij won daarin van Stephen Bunting met 6-3.

Finale

Littler heeft met zijn zege op Van Gerwen de finale bereikt. De andere halve finale ging tussen Gerwyn Price en Luke Humphries. Price won met 6-1 en zal het dus in de eindstrijd opnemen tegen Littler.