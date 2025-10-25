Michael van Gerwen heeft in de tweede ronde van het EK darts gewonnen van Chris Dobey. Beiden gooiden een goed gemiddelde, maar hadden moeite met het houden van de eigen legs. De Nederlander kwam uiteindelijk als sterkste uit de strijd.

De wedstrijd begon gelijk met drie breaks op rij, waarvan twee voor de Nederlander. Hij breidde zijn voorsprong al snel uit naar 4-1 in legs. Na de eerste onderbreking vielen aan beide kanten ook de eerste 180's. Dobey pakte drie legs op rij en liep zo weer in op Van Gerwen tot een stand van 5-4.

De Nederlander wist vervolgens zijn eigen leg te behouden en pakte na de pauze ook meteen weer de break. Daarmee was hij nog maar drie legs verwijderd van de overwinning. Hij gaf het niet meer weg en won uiteindelijk met 10-5.

Nederlands onderonsje mogelijk

Door de zege is er ook kans op een Nederlands onderonsje in de halve finale. Van Gerwen neemt het in de kwartfinale op tegen Daryl Gurney. Bij een overwinning zal hij in de halve eindstrijd de winnaar van de partij tussen Gian van Veen en Ryan Joyce treffen.

Spannende eerste ronde

Van Gerwen bereikte de tweede ronde na een spannende strijd met Wessel Nijman. Beide darters misten flink wat wedstrijdpijlen, maar uiteindelijk trok de drievoudig wereldkampioen toch aan het langste eind. Van Gerwen was opgelucht met zijn zege. "Dit zijn de belangrijke toernooien, dan wil je er staan."

Hij komt dan ook uit een moeilijke periode. Hij verloor op de World Grand Prix in de eerste ronde van Dirk van Duijvenbode en kwam onlangs naar eigen zeggen 'de man met de hamer' tegen. Dat zorgde ervoor dat Van Gerwen zich voor het eerst sinds hij bij de PDC speelt niet wist te plaatsen voor de Players Championship Finals.

Gian van Veen

Eerder op zaterdag plaatste Gian van Veen zich al voor de kwartfinale van het EK. Nederlanders Jermaine Wattimena en Danny Noppert komen 's avonds nog in actie in de ronde van 16.