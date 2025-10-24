Dartsicoon Raymond van Barneveld kan alweer naar huis op het European Championship. Hij werd gekoppeld aan wereldkampioen Luke Littler, die met speels gemak de vijfvoudig wereldkampioen aan de kant schoof: 6-1. Het zorgt ervoor dat er twijfels zijn over de toekomst van Barney.

Van Barneveld was behoorlijk kansloos tegen de huidig wereldkampioen, al had hij vooraf nog wel hoop. Barney kwam al snel op 2-0 achterstand. De Nederlander repareerde de break die hij had ingeleverd en had in zijn eigen leg de kans om op 2-2 te komen. Dat lukte niet, na drie missers op dubbel 16. De versnelling van Littler die volgde was hem te machtig.

'Cynische' houding

Op het podium was Van Barneveld weer de negativiteit zelve, zelfs al in de tweede leg. Dat zag ook voormalig darter Martijn Kleermaker, die als analist bij Viaplay zat. "Hij loopt er een beetje treurig bij", merkte hij op. "Zijn lipje gaat hangen, het wordt cynisch en met zijn kop schudden…"

Kleermaker dacht hardop over de toekomst van Van Barneveld. Hij verwacht niet meer dat er nog enige verbetering in zit. Barney moddert al wat jaartjes aan en als hij op majors staat, dan is het vaak na de eerste ronde al klaar. "Op deze manier gaat het niet meer gebeuren, dan moet hij het over een andere boeg gooien", stelde Kleermaker.

Als winnen structureel niet meer lukt, dan is het volgens Kleermaker ergens een keer klaar. "Hij heeft altijd uitgesproken dat hij geen toernooi-invulling wil zijn. Dat is hij nu al geruimere tijd. Mondjesmaat wint hij zijn wedstrijden, maar echte grote resultaten blijven uit."

Legendarische status

De mindere fase doet volgens Kleermaker niets af aan de status die Van Barneveld heeft. "Hij is voor altijd degene waarom ik begon met darten. Ik ben wel bang dat andere mensen, of een nieuwe generatie, zoiets heeft van wat een chagrijnige gast is dat. Dat doet wel af aan de naam Raymond van Barneveld. Daarom moet hij overwegen of dit nog wel de manier is."