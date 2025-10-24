Dirk van Duijvenbode wordt niet de nieuwe Europees kampioen darts. Vrijdag verloor hij in Duitsland van Danny Noppert met 6-2. Na afloop stond de Zuid-Hollandse darter erg zuur voor de camera's.

Hij kreeg de vraag wat 'zijn verhaal' is en dat bleek het startschot voor een gesprek vol misverstanden en irritaties. "Mijn verhaal vertellen?", zo herhaalt hij het verzoek vol verbazing.

Dan herpakt hij zich: "Ja. Ik had kansen, maar ik was slordig. Dus ja. Ik ging niet opgeven, het maakt niet uit wat de stand is. Ik wilde het beste eruit halen. Het is niet zo dat ik dacht: ik kan niet winnen, ik ga niet mijn best doen. Met een break kan je het nog spannend maken bij 5-3 achter. Ik gooi treble 20 maar de pijl blijft hangen. Vevelend, want als de pijl er goed in staat, kan je 140 of 180 goioen. Ik moest switchen en hij gooit 180. Jammer. Maar hij was een klasse beter."

'Wat wil je voor antwoord op die vraag?'

Viaplay-interviewer Arjan van der Giessen stipt aan dat Noppert zeven 180's gooide en Van Duijvenbode twee. Normaal is Aubergenius sterk op de maximums.

"Wat wil je voor antwoord op die vraag", zegt Van Duijvenbode met een geërgerde blik. "Naja. Ik weet niet wat voor antwoord je op deze vraag wil. Ik denk dat Danny heel goed was. Ik had goed kunnen zijn, maar ik was slordig. Ik had genoeg goede beurten, maar ook slechte beurten die ik normaal niet heb. Daar verlies ik het in het begin op. Noppert had veel legs dat hij in 12 pijlen uit kon. Dan moet ik heel goed zijn."

Puntje van je stoel

Viaplay-presentator Bart Nolles zei over het gesprek: "Puntje-van-je-stoel-werk. Wel klasse dat hij daar gaat staan. Als hij zich niet lekker voelt en verliest. Sportief. Het is wel een beproeving.."

NOPPERT KO'S DIRK!



Danny Noppert is the final player through to Round Two in Dortmund, as the Dutchman beats compatriot Dirk van Duijvenbode 6-3 to wrap up the session at the Westfalenhalle!



📺 https://t.co/Y03KoHfTfi#ECDarts | R1 pic.twitter.com/mbNHQGNZt4 — PDC Darts (@OfficialPDC) October 24, 2025

Danny Noppert kwam daarna aan het woord. "De trebles vlogen erin", aldus The Freeze. "Zo gaat het hoe ik het altijd wil doen en nu komt het eruit. Dirk was in de afgelopen weken in topvorm."

Ook ging hij in op zijn wat expressievere gedrag van de laatste tijd. "Mensen om me heen zeggen: Danny, je bent veranderd, op een positieve manier. Ik laat meer emoties zien misschien. Of het een boost geeft? Zeker, tuurlijk, het hoort een beetje bij mijn spel."