Nederlandse darter Gian van Veen heeft een geweldige partij gespeeld tegen Ryan Searle in de tweede ronde van het EK darts. De 23-jarige was onhoudbaar en liet zijn tegenstander niet in de buurt van een overwinning komen.

Van Veen begon goed in de tweede ronde. Hij trok meteen de eerste break en kwam zo op 2-0-voorsprong in legs. Die voorsprong gaf hij ook niet meer weg. De Engelsman wist nog twee legs te pakken.

Bij een stand van 7-2 wist Van Veen de leg van Searle op geweldige wijze uit te gooien met een Big Fish. Het werd uiteindelijk 10-2. De Nederlander sluit de wedstrijd af met een gemiddelde van ruim 109. De 38-jarige Searle kwam nog nooit voorbij de tweede ronde op het EK, ook nu strandt hij daar dus weer.

'Steeds comfortabeler'

Van Veen voelde zich goed in de wedstrijd. Het format van best of 19 ligt hem ook goed. "Dan heb je een paar legs om in te komen. Ik werd steeds comfortabeler en ben heel blij met deze overwinning", zegt hij na afloop. Met de Big Fish tegen Searle voelde het alsof hij had gewonnen. "Een stand van 7-3 of 8-2 maakt niet zoveel uit. Maar dit was wel een mentaal breekpunt voor hem."

Openingswedstrijd

De Nederlander trapte met zijn partij tegen Searle zaterdagmiddag af op het podium van de Westfalenhallen. Het was het eerste duel in de strijd om een plek in de kwartfinales van het toernooi. Nederlanders Michael van Gerwen, Jermaine Wattimena en Danny Noppert komen zaterdag ook nog in actie.

Eerste ronde

Van Veen had de afgelopen tijd met Luke Humphries en Luke Littler als tegenstanders in de eerste ronde op de World Matchplay en de World Grand Prix weinig geluk bij de loting voor de grote toernooien. Op het EK trof hij het met Damon Heta iets beter en daar maakte hij gretig gebruik van. Hij won in de eerste ronde met 6-3.

Doorbraak

The Giant verloor vorig jaar in de eerste ronde van uiteindelijke winnaar Ritchie Edhouse, maar beleefde twee jaar geleden op het EK zijn doorbraak voor het grote publiek. Hij haalde toen bij zijn debuut direct de halve finales door onder anderen van Michael van Gerwen te verslaan.