Michael van Gerwen lacht concurrentie letterlijk uit bij Viaplay: 'Als je nu niet van mij wint...'

Michael van Gerwen was zonder echt goed te gooien de beste op speelavond 3 van de Premier League Darts. De Nederlander grapte na afloop bij Viaplay dat hij zijn collega's had uitgelachen. "Als je nu niet van mij wint... dan lukt het volgende week ook niet."

"Jullie luisteren liever naar mij dan naar die andere jongens daar in de studio, hè?", begon Van Gerwen zijn humoristische reactie. Ook was hij cynisch over zijn eigen spel. "Fantastisch. We hebben goed gegooid vandaag, poeh poeh. Nee, het viel tegen. Het liep niet en viel niet. Maar ik gooide wel de juiste dingen op de juiste momenten en daarmee deed ik ze pijn."

Ondanks zijn matige spel won Van Gerwen wel en daardoor is hij nu koploper na drie speelrondes van de Premier League. "Uiteindelijk was het een heel goed resultaat en vijf belangrijke punten", sprak een tevreden MvG.

Concurrentie uitlachen

Zonder exceptioneel te gooien, was Van Gerwen toch de sterkste in Glasgow. "Ik heb ze net allemaal uit staan lachen. Als je nu niet van mij wint... dan lukt het volgende week ook niet", verzekerde Van Gerwen.

Met de eindzege op de Dutch Darts Masters, twee finaleplekken en twee gewonnen avonden in de Premier League is Van Gerwen tot nu toe lekker bezig aan 2024. "Ik ben het jaar goed begonnen, maar het seizoen duurt nog lang."

