Michael van Gerwen wint in Glasgow tweede avond op rij in Premier League: 'Dan ben ik op mijn best'

Michael van Gerwen heeft voor de tweede week op rij een Premier League-avond gewonnen. Na de dagwinst in Berlijn van vorige week, won de Nederlander ook in Glasgow. Hij won in een slordige finale van Luke Humphries: 6-5.

Tegen Humphries moesten de handen eerst even warm worden, want de eerste eigen leg ging direct verloren. Waar Van Gerwen de hele avond foutloos was op de dubbels, was hij dat in de finale zeker niet. Toch liet hij wel een mooie finish zien: met een heuse demonstratiefinish via dubbel 19 en dubbel 20 gooide hij 98 uit om gelijk te maken (1-1).

Maar ook Cool Hand Luke begon warm te worden. In een matige leg van Van Gerwen kreeg de regerend wereldkampioen genoeg kansen om te breaken. Dit deed hij dan ook en kwam op voorsprong: 3-2. Een 10-darter luidde een voorsprong in voor Humphries, maar ook de slechtste leg van de wedstrijd. Van Gerwen miste zeven pijlen, maar won de leg alsnog. Hij bleef in leven.

En dat bleek de ommekeer van de wedstrijd. Humphries gooide boven de 100 gemiddeld en sleepte er een beslissende leg uit door 121 uit te gooien. Deze begon hij direct goed. Van Gerwen won opnieuw, na het uitgooien van 56.

Premier League: winnende pijlen van Michael van Gerwen in Glasgow Michael van Gerwen won donderdagavond speelronde 3 van de Premier League Darts in Glasgow. In de finale versloeg hij Luke Humphries. Bekijk hier de winnende pijlen van Van Gerwen.

Van Gerwen tevreden na winst op avond 2 in de Premier League

"Het is goed om weer een overwinning te behalen", zei Van Gerwen na zijn tweede overwinning op rij. "Zelfs zonder mijn beste prestatie denk ik dat ik het geweldig heb gedaan en soms is dat heel belangrijk. Ik denk dat ik alles op het juiste moment deed. Je speelt tegen de beste spelers ter wereld en wil presteren, jezelf niet in de steek laten", ging hij verder.

"Natuurlijk heb ik niet de beste wedstrijd gespeeld die ik kon, maar toch moet je een manier vinden om te winnen en dat is wat ik vandaag heb gedaan. Ik ga week per week, wedstrijd per wedstrijd bekijken en zien wat er gebeurt, want dan denk ik dat ik op mijn best ben", verzekerde MvG. "De afgelopen jaren legde ik zo veel druk op mijn schouders en ik doe het goed op sommige toernooien, maar wat voor mij nóg belangrijker is, is dat ik zelf vooruit moet kijken en ervoor moet zorgen dat ik de juiste dingen op het juiste moment doe."

Van Gerwen - Cross

Waar Van Gerwen weinig moeite had om Wright te verslaan, bleek Cross een lastigere tegenstander. Het publiek in de OVO Hydro-arena leek na een korte pauze tussen na de kwartfinales enigszins in slaap gesukkeld. Het echte gevecht in de wedstrijd begon dan ook pas nadat Van Gerwen in tien pijlen 2-2 maakte.

Dat zorgde voor vertrouwen, want Van Gerwen kwam op voorsprong. Hoewel hij echt geen spectaculaire wedstrijd speelde, finishte hij wel enorm sterk. De Groene Sloopkogel miste slechts twee keer een dubbel, toen hij op een 5-3 voorsprong kwam. Van Gerwen was sterk in zijn eigen legs. In een doodstille zaal gooide hij 88 uit voor de finaleplaats: 6-4.

Van Gerwen - Wright

Mighty Mike begon de kwartfinale tegen Wright voorspoedig. Binnen no-time prikte de Nederlandse darter dubbel twintig raak om 1-0 in legs te maken. Na de knallende start zakte het niveau van Van Gerwen wat in. De thuisspelende Wright kreeg zelfs twee pijlen om te breaken, maar deed dit niet. Met een harde brul pakte de nummer twee van de wereld opnieuw de voorsprong (2-1).

Speelschema Premier League Darts | Michael van Gerwen in Newcastle tegen Gerwyn Price De PDC heeft het programma voor de Premier League Darts bekendgemaakt. Op donderdag 18 april reizen de acht beste darters ter wereld af naar Rotterdam. Michael van Gerwen neemt het daar in de kwartfinale in Ahoy op tegen Luke Humphries, de kersverse wereldkampioen. Check hier het hele speelschema van de Premier League Darts 2024.

Met name het finishen van Wright liet te wensen over. Kansen kreeg hij wel van Van Gerwen, maar raak gingen ze amper. Na nieuwe double trouble in de zesde leg, waar beide mannen vele pijlen op de dubbels misten, zakte het dubbelpercentage van Wright door het dieptepunt. Hij gooide na zeven legs zestien keer op een dubbel, maar slaagde slechts eenmaal. Dat is een percentage van 6.25%.

Een leg later raakte Wright toch nog een dubbel, wonder boven wonder. Net zoals Wright scoorde Van Gerwen ook matig. Het was zijn finishkracht, die hem de overwinning boekte. Hij pakte de overwinning door 136 uit te gooien: 6-2.

VAN GERWEN ENDS HOME HOPES!



Michael van Gerwen produces a stunning 136 finish to complete an emphatic 6-2 success against a profligate Peter Wright!



📺 https://t.co/gbUt9q25Jh#PLDarts | QF1 pic.twitter.com/B8db9b38yD — PDC Darts (@OfficialPDC) February 15, 2024