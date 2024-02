Michael van Gerwen barst van zelfvertrouwen na wéér een zege in Premier League: 'En er zit nog meer in'

Michael van Gerwen staat na zijn zege in Newcastle al op drie avondoverwinningen in de Premier League Darts. Daarmee staat hij nu al een straatlengte voorsprong op zijn concurrentie.

Vijftien punten na vier avonden. Dat zijn er nu al acht meer dan nummers twee en drie Michael Smith en Luke Littler. Van het jonge darttalent won Van Gerwen weer in de halve finale. Makkelijk ging het niet. "Ik had het mezelf tegen hem en later tegen Nathan Aspinall een stuk makkelijker kunnen maken", zei Van Gerwen na afloop van zijn winst in Newcastle.

"Als je kijkt naar mijn spel tegen Gerwyn Price (in de kwartfinale, red.) dan was ik fantastisch. Dat ik het tegen Littler en Aspinall vervolgens minder doe, is jammer. Maar dat is soms ook hoe het darten werkt. Je wil jezelf niet in moeilijke posities brengen. Maar als je tegen de beste spelers van de wereld staat, wordt het spannend. Dan wordt het op een gegeven moment ongemakkelijk en daar moet je mee om zien te gaan."

'Zelfvertrouwen is enorm'

Drie avonden op rij was Van Gerwen nu al de beste. Met zijn drie wedstrijdzeges in Newcastle is hij nu al negen wedstrijden op rij ongeslagen in de Premier League. "Mijn zelfvertrouwen is enorm. Ik wil vechten, presteren en mensen laten zien wat ik kan. Natuurlijk zit er ook nu nog meer in de tank, maar het is nog een lange weg te gaan."

Tegen Luke Humphries

Volgende week donderdag in Exeter begint Van Gerwen in de kwartfinale tegen wereldkampioen Luke Humphries. Die kent een matige start van zijn Premier League-debuut, met vijf punten uit de eerste vier avonden.

