Michael van Gerwen heeft een einde gemaakt aan een lange droogte. De Nederlandse topdarter won al meer dan een jaar geen toernooi meer die meetelde voor de wereldranglijst, maar daar kwam dinsdag 12 mei verandering in. Eindelijk was hij weer eens de beste, al ging het wel ten koste van landgenoot Dirk van Duijvenbode in de finale.

De 37-jarige Van Gerwen zette een statement neer in Leicester door in de halve finale Martin Schindler met 7-0 naar huis te sturen en het wereldrecord gemiddelde te benaderen. Ook tegen Van Duijvenbode in de finale liet de Brabander er geen gras over groeien: met een gemiddelde van 106.57 klopte hij zijn landgenoot met 8-5 en mag hij zijn eerste titel van 2026 bijschrijven en zijn eerste rankingtitel sinds april 2025.

Toen won Van Gerwen de Euro Tour in München en bleek dat het begin van een loodzwaar jaar. Niet veel later maakten hij en zijn inmiddels ex-vrouw Daphne bekend te gaan scheiden en dat kostte hem zijn prestaties aan het dartbord. Hij won geen titel meer die meetelde voor de wereldranglijst en zakt daardoor aan het einde van dit jaar ver weg als zijn resultaten niet snel verbeteren. Met het winnen van het vijftiende vloertoernooi van dit jaar pakt hij een belangrijke 15.000 Britse ponden voor de wereldranglijst.

'Wat een dag'

Met een harde schreeuw en een harde fistpump vierde hij zijn persoonlijke hoogtepunt. "Sensationele dingen liet hij vandaag zien", was de Engelse commentator meteen lyrisch over de prestaties van de Vlijmenaar. "Ik mag niet klagen, Martin Schindler heb ik echt vernietigd. Wat een dag", zei hij zelf na afloop. "Het allerbelangrijkst is dat ik na een heel lange tijd weer een Pro Tour gewonnen heb. Schrijf me niet af dit jaar. Ik hoef me niet te bewijzen en ik hou van wat ik doe."

Hij was ook trots op Van Duijvenbode: "Het was mooi dat we allebei in de finale stonden, want hij had het ook nodig. Hij gaat door een lastige fase, net als ik afgelopen jaar, dus ik ben trots op dat hij hier ook staat."

Eerste vloertitel sinds eind 2024

Daarmee stijgt MVG van plek twintig naar veertien op de ranglijst van de afgelopen twaalf maanden. Het is ook zijn eerste vloertitel sinds eind 2024. Van Duijvenbode bood hem in Leicester goed tegenstand en gooide ook meer dan 100 gemiddeld, maar kwam in de slotfase tekort om zijn landgenoot bij te benen. Hij wacht al sinds Players Championship 10 van 2023 op een beker bij de PDC, maar lag er in de tussentijd ook een tijdlang uit met een nare schouderblessure.

