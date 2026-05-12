Michael van Gerwen heeft voor een ongekende stunt gezorgd door tijdens Players Championship 15 het wereldrecord qua gemiddelde te benaderen. De Nederlandse topdarter veegde Martin Schindler in de halve finale met liefst 7-0 opzij en kwam héél dicht bij het hoogste gemiddelde ooit.

De 37-jarige Van Gerwen gooide tijdens de Premier League Darts van 2016 het hoogste gemiddelde ooit op tv. Michael Smith ging er toen met 7-1 aan in een zinderende partij van de Nederlander, die door een aantal missers nog hoger uit had kunnen vallen dan 123.40. Gary Anderson presteerde het in 2024 om op alle toernooien bij elkaar nét iets hoger te gooien: 123.83. Tegen Schindler kwam Van Gerwen tot op een punt van die aantallen.

122.34 gemiddeld

In zijn 7-0 slooppartij tegen de Duitser gooide Van Gerwen de legs uit in achtereenvolgens 12, 12, 15, 11, 12, 13 en 11 darts. Dat bracht hem op een gemiddelde van liefst 122.34, een punt van zijn eigen tv-record en anderhalf punt ten opzichte van het al twee jaar staande wereldrecord van Anderson.

INCREDIBLE FROM VAN GERWEN 🤯



Michael van Gerwen averages an astounding 122.34 - yes, 122.34 - to dismantle Martin Schindler 7-0 and reach the PC15 final 😮‍💨



Schindler averaged 108.78 and didn't even get a dart at double 😳



Het was ook echt niet zo dat Schindler slecht gooide en zo Van Gerwen alle ruimte bood om tot dit waanzinnige gemiddelde te komen. De Duitser kwam zelf tot ruim 108 gemiddeld, maar kreeg van de Nederlander niet eens een pijl op een dubbel. Bij de laatste pijlen van MVG keek hij vol zelfvertrouwen naar het schermpje die zijn fantastische wedstrijd bevestigde. De Engelse commentatoren op de stream fantaseerden openlijk over 'een statement waarin hij de dartswereld laat zien dat hij er nog altijd is'.

Eerste titel in lange tijd

Van Gerwen trok de lijn in de finale tegen landgenoot Dirk van Duijvenbode goed door, want ook daarin noteerde hij een gemiddelde van ver boven de 100. De drievoudig wereldkampioen gooide 106,57 punten per beurt en won met 8-5 van Van Duijvenbode. De zege levert hem ook nog eens 15.000 Britse ponden voor de wereldranglijst op.

Op weg naar de titel versloeg hij niet alleen Van Duijvenbode en Schindler, maar ook Beau Greaves (102.47 gemiddeld), Gian van Veen (101.92), Ross Smith (96.97), Adam Lipscombe (89.68) en Dennie Olde Kalter (93.87).

Lastige periode

Van Gerwen kampte de afgelopen twee jaar met fysieke en mentale strubbelingen en zakt daardoor na dit jaar weg uit de top van het darts. 2026 staat voor hem in het jaar van zoveel mogelijk prijzengeld pakken om zijn positie te verdedigen. Vorig jaar scheidde hij van zijn inmiddels ex-vrouw Daphne en daar leden vervolgens zijn dartsprestaties onder. Tijdens Players Championship 15 liet hij zich in ieder geval weer uiterst positief zien.

