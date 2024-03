Michael van Gerwen slaat Jonny Clayton tweemaal op zijn billen

Michael van Gerwen won vrijdag het demonstratietoernooi Gummersbach Darts Gala in Duitsland. Opvallend is dat Mighty Mike na de finale tegen Jonny Clayon tweemaal op de billen sloeg van de Welshe darter. Zo van: 'Ik heb je klop gegeven'.

Aan het evenement in Gummersbach, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, namen naast Van Gerwen en Clayton ook de dartstoppers Joe Cullen, Gerwyn Price en Stephen Bunting deel. Het was de eerste keer dat er op die locatie een zogeheten 'Gala' werd gehouden. Dartsbond PDC organiseert in Duitsland talloze gala's, zoals blijkt uit hun website. In de Schwalbe Arena te Gummersbach waren 3500 toeschouwers aanwezig.

Clayton reageerde kalm op de plotse klap van Van Gerwen. Met zijn linkerhand probeerde The Ferret zijn Nederlandse collega van zich af te houden. Daarna, terwijl Clayton klapte voor de zegevierende Van Gerwen, deelde de drievoudig wereldkampioen zijn tweede pak slaag uit. Weer reageerde Clayton door te klappen. Daarna liep Van Gerwen van Clayton weg om naar het publiek te gebaren.

Donderdag moet Mighty Mike weer aan de slag in de Premier League Darts. Na een mooie reeks van drie dagzeges op rij is hij nu aan het sukkelen in het rondreizende dartscircus. Zijn eerste plek op de ranking is Van Gerwen inmiddels ook kwijtgeraakt aan wereldkampioen Luke Humphries.

Van Gerwen bedoelde zijn tikjes vriendschappelijk (mogen we hopen) en de reactie van Clayton lijkt uit te wijzen dat hij het allemaal wel best vond. Maar onlangs was er in de dartswereld een zaak, waarbij er gemeende klappen werden uitgedeeld. De Belg Kim Huybrechts had landgenoot Mike de Decker op straat aangevallen en is inmiddels door de PDC geschorst.