Michael van Gerwen heeft samen met de Duitse artiest Joey Kelly het Promi Darts-WM-toernooi gewonnen. Tijdens het toernooi spelen topspelers van de PDC samen met bekende Duitsers in Bonn.

Van Gerwen beleefde een teleurstellend toernooi op het WK darts in het Alexandra Palace. De Nederlander won van Mitsuhiko Tatsunami, William O'Connor en Arno Merk, maar in de achtste finale ging het mis. Van Gerwen verloor in de achtste finale met 4-1 van Gary Anderson en moest daarom vroegtijdig het toernooi verlaten. Het zorgde er niet alleen voor dat hij een pak prijzengeld misliep, maar ook dat hij zijn plek als nummer drie van de wereld kwijtraakte. Van Gerwen is nu de nummer vier van de Order of Merit en Gian van Veen de nummer drie.

Promi Darts-WM

Nadat Van Gerwen een paar dagen uit kon rusten, was het afgelopen weekend tijd voor de Promi Darts-WM in Duitsland. Dit is traditioneel een van de eerste demonstratietoernooien na het WK darts. Spelers uit de top 20 van de Order of Merit worden tijdens dit toernooi gekoppeld aan bekende Duitsers. De Nederlandse inbreng kwam tijdens het toernooi van Van Gerwen en WK-finalist Gian van Veen. Andere topdarters die meededen waren Luke Humphries, Stephen Bunting, Martin Schindler en Nathan Aspinall.

Van Gerwen werd tijdens het toernooi gekoppeld aan de Duitse artiest Joey Kelly en Van Veen aan Cathy Hummels, de ex-vrouw van oud-voetballer Mats Hummels. Ook oud-voetballer Ailton (gekoppeld aan Stephen Bunting) deed mee, net als oud-voetbaltrainer Reiner Calmund (gekoppeld aan Martin Schindler). Bunting en Schindler lagen met hun partners echter al snel uit het toernooi nadat ze werden geëlimineerd in de groepsfase.

Van Gerwen als winnaar

Uiteindelijk werd Van Veen in de halve finale uitgeschakeld door Aspinall en zijn partner en Van Gerwen rekende af met het duo waar Humphries inzat. De Nederlander en Joey Kelly kwamen daardoor in de finale tegen Aspinall en topkok Alexander Kumptner. Daarin waren Van Gerwen en Kelly uiterst succesvol. Ze pakten met 3-1 de eindzege en dat tot grote blijdschap van de Duitse artiest.