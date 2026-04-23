Michael van Gerwen heeft op de Premier League Darts enigszins de rug gerecht. De Nederlandse topdarter speelde afgelopen weekeinde een van zijn slechtste wedstrijden ooit. Tegen Josh Rock liet Van Gerwen bij vlagen zien het nog niet verleerd te zijn.

Van Gerwen vertrok vorige week met de staart tussen de benen uit Ahoy. In Rotterdam kreeg de Nederlandse publiekslieveling flink op de broek van klassementsleider Jonny Clayton. Op de European Darts Grand Prix bereikte hij nog wel de kwartfinales, maar daarin zakte hij tegen landgenoot Wessel Nijman finaal door het ijs. Zijn gemiddelde sprak boekdelen: 82.57.

Overwinning op Josh Rock

Gelukkig voor Van Gerwen volgen de wedstrijden elkaar in rap tempo op. Donderdag in Liverpool kon hij alweer revanche nemen. MvG startte uitstekend tegen Rock met de perfecte score: 180. Uiteindelijk harkte hij de leg van de Noord-Ier in 11 pijlen binnen. Die break zette hij vervolgens om in een 2-0 voorsprong.

Mede door missers van Rock kwam Van Gerwen amper in de problemen. Even werd het benauwd toen zijn tegenstander meerdere pijlen op meerdere momenten kreeg voor de gelijkmaker. Gelukkig voor de Nederlander had Rock zijn vizier niet op scherp. Zodoende won hij bij zijn derde matchdart: 6-3.

Race richting play-offs

Die zege kon Van Gerwen goed gebruiken. De Nederlander staat nog net aan de goede kant van de streep als het om de play-offs gaat. Eerder op de avond zag hij nummer 3 Gerwyn Price verliezen van landgenoot Gian van Veen. Laatstgenoemde kwam dus dichterbij in de stand, maar Van Gerwen vergrootte het gat weer door van Rock te winnen. Later op de avond speelt hij tegen Luke Littler of Luke Humphries voor een plek in de finale.