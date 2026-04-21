Michael van Gerwen was goed ziek van zichzelf na zijn wanprestatie in de kwartfinale van de Euro Tour in Sindelfingen zondag. In de vijf uur durende autorit naar huis, met goede vriend Vincent van der Voort in dezelfde auto, bespraken ze samen waar en hoe het in hemelsnaam zó mis kon gaan als tegen Wessel Nijman. Van Gerwen gooide zijn slechtste duel op de Euro Tour in meer dan 400 wedstrijden.

Van der Voort doet in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door uit de doeken hoe Van Gerwen er zelf bij zat na zijn historisch slechte prestatie in Duitsland. "Hij was er echt ontdaan van. Hij schaamde zich ervoor, voor zijn eigen spel. Dit was zijn slechtste partij op de Euro Tour ooit, maar dat hoefde ik hem niet te vertellen, dat voelde hij zelf ook wel."

'Van Gerwen-onwaardig'

Het besef was er duidelijk bij de huidige nummer vier van de wereld. "Ik vond het echt Van Gerwen-onwaardig. Dit was door de ondergrens heen en dan nog een keer. Hij is hard voor zichzelf en verbloemt dit niet. Hij legt de standaard ook voor zichzelf hoog. Maar als hij de status wil houden, dan moet hij ook presteren. Hij kan niet teren op alleen maar een paar jaar geleden."

'Gespannen en plichtmatig'

Het diende zich al aan dat het geen goed weekend zou worden voor Van Gerwen in Sindelfingen. Een wedstrijd eerder tegen Jermaine Wattimena kroop hij al door het oog van de naald met ook al slecht spel. "Je ziet het eigenlijk door het hele jaar heen. Er zijn dagen dat hij echt wel goed is, maar hij is totaal niet constant. Je weet bij god niet waar hij staat elke keer. Ik zie tegenwoordig al bij zijn opkomst al wat voor dag het is. Michael is een amicale en vrije gozer altijd, heel beweeglijk en aanwezig. Als je nu kijkt... Het is gespannen en plichtmatig allemaal, daardoor zie je dat de druk bij hem ook aanwezig is."

Het baart volgens Van der Voort zorgen, ook omdat niet alleen zijn instelling, houding en niveau te wensen overlieten, maar dat ook zijn worp en stand van de pijlen niet goed zijn. "Het is een totaalplaatje en dat moet hij zelf ook gaan inzien. Er moet iets anders, hoe klote dat ook voor hem is. Hij zal dingen moeten overslaan, omdat het voor z'n werk niet goed is", doelt Van der Voort op de vrijetijdsbesteding van Van Gerwen.

'Het draait nog steeds om Michael'

Van Gerwen is bezig aan een matig seizoen en dat is funest voor zijn ranking aan het einde van het jaar. Het zou zomaar kunnen dat hij na het WK links en rechts wordt ingehaald. "Dan komt hij op een kruispunt: wat wil hij? Gaat hij nog laten zien wat hij waard is of houdt hij het voor gezien? Als hij wegvalt uit de sport, valt er ook een hoop weg qua aandacht en commercie voor de PDC. Het draait nog steeds om Michael, dat weet iedereen, ook Gian van Veen."

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de stand van zaken in de sport. Zo wordt er dit keer teruggeblikt op de Premier League Darts in Rotterdam Ahoy en komt de Euro Tour in Sindelfingen uitgebreid voorbij.