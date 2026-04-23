De Premier League Darts in Liverpool zal altijd een stukje emotioneler zijn dan de zestien andere speelavonden verspreid over het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en sinds dit jaar België. In 2018 overleed dartslegende Eric Bristow zeer onverwachts tijdens de Premier League Darts. Voor Michael van Gerwen en Gerwyn Price zal de Echo Arena iets speciaals betekenen. Gian van Veen was toentertijd pas 16 jaar oud.

Van Gerwen (tegen Josh Rock) en Price (tegen Van Veen) zijn de enige spelers die donderdagavond in Liverpool in de Premier League Darts speelden, die dat op die fatale 5 april 2018 ook deden. Wat een feestelijke avond had moeten worden vol dartspektakel, groeide uit tot een zeer emotioneel eerbetoon aan één van de grootste legendes in de sport. Nog altijd wordt Bristow tot de groten der aarde gerekend.

Een van de beste aller tijden

Bristow werd groot in de jaren dat darters nog openbaar rookten en alcohol dronken. 'The Craftey Cockney' werd liefst vijf keer wereldkampioen bij dartsbond BDO, toen die nog leidend was in de wereld. Ook won hij de World Masters vijf keer, vier keer de WDF World Cup en was hij ook regelmatig nummer één van de wereld. Hij zorgde in de jaren '80 voor een boost in de sport door, samen met onder meer Phil Taylor, de PDC op te richten.

Ook na zijn carrière bleef hij aan het darts verbonden. Hij werkte jarenlang als analist bij Sky Sports in Engeland, toen de sport onder die zender de huidige populariteit doormaakte. Op 5 april 2018, twintig dagen voor zijn 61ste verjaardag, ging het echter vreselijk mis. Terwijl hij in Liverpool was voor de Premier League Darts-avond, overleed hij aan een hartaanval.

Emotioneel eerbetoon en huilende darters

Het nieuws sijpelde tijdens de wedstrijden door tot de wereld, allereerst in de zaal bij de duizenden fans en ook bij darters Peter Wright en Daryl Gurney, die tegen elkaar speelden op het moment dat het bekend werd. Na de wedstrijd barstte Wright in tranen uit en hield ook Gurney het niet droog toen ze hoorden van het plotselinge overlijden van Bristow op zestigjarige leeftijd. De fans hielden vervolgens niet meer op met het toezingen van Bristow in een emotioneel eerbetoon.

Bristow schreef nog in dagboek

Goede vriend en co-analist Keith Deller werd het podium op gevraagd om zijn licht te laten schijnen op het plotselinge overlijden. Ook hij was zeer emotioneel (zie hieronder). Bristows vriendin onthulde in een interview dat hij in zijn dagboek al aan voelde komen dat het niet goed zat. "Ik voel me slecht, het zweet breekt me uit. Het voelt alsof mijn hart gaat ontploffen. Ik vind het maar niks. Maar ik ga naar de Echo Arena, want de show must go on", zou hij geschreven hebben een paar uur voor het noodlot toesloeg.

Zijn vriendin zei dat Bristow overleed een paar minuten nadat hij een VIP-evenement in de zaal had bezocht. Eenmaal buiten rolde hij een sigaretje en zakte hij in elkaar, om nooit meer op te staan.