Michael van Gerwen kreeg donderdagavond bijna de raarste negendarter om zijn oren. Tegenstander Josh Rock naderde in de Premier League Darts perfectie. Bij pijl zeven ging het echter mis. Maar even daarvoor gooide de Noord-Ier een zelden vertoonde 180'er.

Van Gerwen won donderdagavond met 6-3 van Rock, de nummer laatst van de ranglijst. Mighty Mike kon die punten goed gebruiken, hij doet immers volop mee om de plekken voor de play-offs. Van Gerwen kwam tegen Rock goed weg in de zesde leg. Die trapte de Noord-Ier namelijk af met twee 180's. Dus stond het welbekende 9'tje achter zijn naam.

Helaas voor Rock kwam er niet nog een negendarter, nadat hij eerder deze campagne nota bene in Belfast de perfecte leg gooide. Bij de zevende worp trok hij de pijl flink onder de triple-20. Uiteindelijk won Van Gerwen zelfs de leg en behield hij de marge.

Michael van Gerwen getuige van merkwaardige 180

Maar over die zesde leg zal nog wel even worden nagepraat. Rock gooide namelijk een 180 op een wel heel bijzondere manier. De eerste twee pijlen vlogen er strak in, de derde leek eruit te vallen. Maar uiteindelijk stuiterde hij terug in het rode vlakje, de punt raakte nog heel licht het bord. De commentatoren bij Viaplay wisten niet wat ze zagen.

"Dit heb ik nog nóóit gezien", reageerde Frank Visschraper verbaasd. "Wat was dit nou?", wilde hij weten. "Wat een pijl, ik hoop dat we die zo nog in herhaling zien", haakte co-commentator Marco Meijer in. "Geweldig!", vond hij.

De leg ging dus uiteindelijk naar Van Gerwen. "Maar Marco, als Josh Rock die negendarter had gegooid, dan zou dat de gekste ooit zijn geweest", meende Visschraper. Daar was zijn collega het roerend mee eens. "Het leek wel of er een magneetje achter de triple zat. Wauw, wat goed zeg", reageerde Meijer nadat hij de beelden opnieuw zag. "Dat is 1 in het miljoen. Als hij die negendarter had gegooid... dat was heel bijzonder geweest."