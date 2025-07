Michael van Gerwen heeft maandagavond de titanenstrijd van Raymond van Barneveld gewonnen op de World Matchplay. De twee wereldkampioenen werden in de eerste ronde aan elkaar geloot. Van Gerwen had de nodige moeite met de oude meester, maar rekende wel met hem af: 10-6.

Van Barneveld opende de score in het eerste ronde-duel, maar zag vervolgens Van Gerwen op gang komen. Mighty Mike pakte drie legs op rij en kwam zo met 3-1 voor. Barney deed vlak voor de eerste break nog wat terug en ging zo met een 3-2 achterstand van het podium af.

Uit de startblokken

Hij had nog genoeg tijd om het goed te maken, want de darters gooien door tot er één tien legs gewonnen heeft. Van Barneveld vloog na de pauze uit de startblokken en pakte de eerste twee legs: 4-3 voorsprong. Van Gerwen keek beteuterd, want hij had ook zomaar met 6-1 voor kunnen staan. Desondanks draaide de nummer drie van de wereld het om en kwam met 6-4 voor.

Dat gaf hij niet meer uit handen. Na de tweede break raasde De Groene Sloopkogel verder over de oche en won uiteindelijk met 10-6. Van Barneveld kwam meestal te laat aan bij de dubbels om het Van Gerwen nog lastig te kunnen maken. Laatstgenoemde neemt het in de tweede ronde op tegen Ross Smith of Jock Rosh.

Barney wil weer 'spraakmakend' zijn

Van Barneveld sprak voorafgaand aan de wedstrijd met Sportnieuws.nl. Hij droomt ervan om weer in finales te gooien. "Er is niks leukers dan spraakmakend te zijn, dat de wereld het weer over Van Barneveld heeft. Daar ben je voor bezig, niet om er maar een beetje bij te horen."

Lastige periode Van Gerwen

Van Gerwen is opgekrabbeld uit een lastige periode, waarin hij scheidde van zijn ex-vrouw Daphne. Van Barneveld herkent zich in die situatie. "Wat er in zijn privéleven is gebeurd, is vreselijk. Dat wens je helemaal niemand toe. Maar je moet er zelf uit zien te komen, niemand kan je daarbij helpen. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Mensen kunnen wel zeggen dat ze je steunen, maar ja..."

