Michael van Gerwen doet mee aan het World Matchplay, dat ook weleens wordt omschreven als 'het zomer-WK'. In de aanloop naar zijn eerste optreden, op maandag, ontsnapt hij zich met dochter Zoël. Ze vermaken zich met andere sporten dan darten.

Van Gerwen speelt in de openingsronde van het World Matchplay in Blackpool tegen landgenoot Raymond van Barneveld. Beide heren waren al eens de echte wereldkampioen bij de dartsbond PDC. Ze verkeren dit jaar in een matige vorm.

Andere sporten dan darts

Eerder dit jaar maakte Mighty Mike bekend dat hij en zijn vrouw Daphne Govers gaan scheiden. Om wat zaken voor zijn kinderen te regelen nam Van Gerwen een tijdje vrijaf. Ongeveer een maand lang speelde hij geen wedstrijden. En na zijn terugkeer speelde hij nog maar vier potjes, want in die twee toernooien werd hij telkens bij de tweede partij uitgeschakeld.

Uiteraard zal Van Gerwen de nodige pijltjes werpen om zich voor te bereiden op het grote televisietoernooi, dat inmiddels is begonnen. Maar er is ook tijd voor ontspanning en dat doet hij onder meer met dochter Zoë van Gerwen (7). In twee story's op Instagram laat hij zien dat ze samen een potje schaken en ook nog poolen.

Raymond van Barneveld

Van Barneveld en Van Gerwen zijn met grote voorsprong de succesvolste darters uit Nederland ooit. Van Barneveld begon vanaf de vroege jaren 90 naam te maken in de internationale dartswereld, die op dat moment geheel werd gedomineerd door Britse spelers. Hij werd viermaal wereldkampioen bij de bond BDO en eenmaal bij de PDC.

©Instagram Michael van Gerwen

"Dat is heel lastig natuurlijk", zegt Barney over de privésituatie van Van Gerwen. "Wat er in zijn privéleven is gebeurd, is vreselijk. Dat wens je helemaal niemand toe. Maar je moet er zelf uit zien te komen, niemand kan je daarbij helpen. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Mensen kunnen wel zeggen dat ze je steunen, maar ja...", zegt Van Barneveld in gesprek met deze site. Dat uitgerekend hij tegen Van Gerwen moet in de eerste ronde van de Matchplay, doet Barney eigenlijk wel goed.

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.