De omstandigheden op de World Matchplay bieden Raymond van Barneveld zowel een voordeel als een nadeel. De Nederlandse dartslegende moet tegen Michael van Gerwen in de eerste ronde en wil niks liever dan 'weer spraakmakend zijn'. Dat vertelt Van Barneveld in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Er is niks leukers dan spraakmakend te zijn, dat de wereld het weer over Van Barneveld heeft. Daar ben je voor bezig, niet om er maar een beetje bij te horen", valt Barney maar meteen met de deur in huis tijdens het interview met deze site. Maar de afgelopen maanden is het bij de 58-jarige Hagenaar niet best. Hij gooit dramatisch en straalt op het podium een mix van ongeloof en teleurstelling uit. "Mensen schrikken er soms weer van", erkent hij zijn eigen emoties.

'Ik probeer een verklaring te zoeken'

Van Barneveld haalt maar weer eens het oude darts-cliché van stal dat het bij het ingooien vrijwel altijd uitstekend gaat, maar dat daar op het podium niet veel van te zien is. Een uitleg die de Nederlander al vaker gaf. "Leg mij maar eens uit hoe dat kan. Ik probeer daar een verklaring voor te zoeken, maar die is er gewoon niet." Tegen Michael van Gerwen, vanavond in Blackpool, moet hij er simpelweg staan. Met de Matchplay heeft hij een haat-liefdeverhouding en dat komt ook door zijn (oude) levensstijl.

'Daar ben ik best wel jaloers op'

"Vroeger was ik een stuk forser en op de Matchplay is het altijd enorm warm. Dan komt het zweet, alles plakt, je pijlen gaan dan minder vloeiend. Er zijn spelers die daar totaal geen last van hebben. Dan vraag ik me weleens af hoe ze dat voor elkaar krijgen. Er zijn mensen die daar altijd pieken en daar ben ik best wel jaloers op." Maar de loting en de opzet van het 'zomer-WK' werkt ook ergens in het voordeel van de dartslegende.

'Kost mij ongelofelijk veel energie'

Het is een toernooi met één wedstrijd per dag en dat ligt Van Barneveld perfect. En dan mag hij ook pas om maandagavond in actie komen. "Dat vond ik wel fijn, om maandag te spelen in plaats van bijvoorbeeld zaterdag. Anders was alles wat korter geweest. Nu kan ik thuis nog wat gooien en hoef ik pas later te reizen. Dat vind ik wel fijn. En mocht ik winnen, dan moet ik woensdag weer, kan ik weer lekker opbouwen. Het kost mij ongelofelijk veel energie."

Suikerziekte

Hij geeft toe dat hij ook wat ouder is en met Van Gerwen een tegenstander treft die 'in theorie' zijn zoon kan zijn. Het feit dat hij suikerpatiënt is, maakt dat de voorbereiding tiptop in orde moet zijn. "Voor mij is het belangrijk dat ik ontbijt, lunch én avondeten kan pakken en daarna naar de zaal kan. Als ik al 's middags zou moeten, is het kort en kan ik maar maximaal twee keer eten. Dat is vervelend voor mijn suikerziekte. Ik vind 's avonds spelen daarom natuurlijk lekkerder."

World Matchplay Draait Door

