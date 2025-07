Michael van Gerwen tegen Raymond van Barneveld is op papier het allermooiste affiche van de eerste ronde van de World Matchplay. Maar de twee Nederlandse dartslegendes zijn verre van in vorm. Mede daarom vindt Dirk van Duijvenbode het 'misschien wel het interessantste duel ooit' tussen de twee. "Ik ben heel benieuwd", zegt de Nederlandse topdarter in gesprek met Sportnieuws.nl.

Van Duijvenbode moet zelf zorgen dat hij in vorm is voor zijn partij in de eerste ronde tegen Rob Cross op zondagmiddag, maar kon in het interview met deze site ook niet heen om Van Gerwen tegen Van Barneveld op maandag. Al is het voor Aubergenius überhaupt maar de vraag of hij nog in Blackpool is dan. Niet alleen speelt hij eerder, zijn vriendin is ook nog eens hoogzwanger en kan zomaar bevallen tijdens het belangrijke toernooi.

'Ik kan me niet herinneren dat...'

"Het wordt misschien wel het interessantste duel ooit. Ik kan me niet herinneren dat ze tegen elkaar speelden op tv, dat ze allebei zó uit vorm waren. Ik vind het wel heel interessant wat daar de uitkomst van gaat zijn. Raymond gooit de afgelopen twee Euro Tours onder de 90 gemiddeld en Van Gerwen is ook niet in topvorm. Ze hebben allebei altijd wat extra's tegen elkaar. Hoe gaat dat uitpakken als ze allebei niet in vorm zijn? Daar ben ik wel benieuwd naar", zegt Van Duijvenbode in gesprek met deze site.

'Ze weten van elkaar dat de ander niet in vorm is'

Normaliter is Van Gerwen tegen Van Barneveld 'een wedstrijd op zich'. Dan maken de omstandigheden of het toernooi niets uit, dan is het man tegen man. Maar deze keer niet, verwacht Van Duijvenbode. "Ik enk dat ze het allebei niet erg vinden om tegen elkaar te moeten. Ze weten van elkaar dat de ander niet in vorm is, dus zien ze allebei hun kansen. Ik verwacht er niks van, maar het is wel spannend. We gaan het zien."

'Misschien ga ik wel kijken'

Of Van Duijvenbode zelf de wedstrijd gaat kijken, laat hij in het midden. Eerst reageert hij nog grappend dat hij niet gaat kijken. "Waarom niet? Moet ik daar ook nog verantwoording over afleggen?", lacht hij. Maar daarna draait hij bij. "Misschien ga ik toch wel kijken, ja." Alles is afhankelijk van hoe het met de thuissituatie van Van Duijvenbode gaat. Bevalt zijn vriendin Saskia Kokshoorn wel of niet rond zijn eerste wedstrijd op de Matchplay, dat is de grote vraag.