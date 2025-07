Dirk van Duijvenbode zit tijdens zijn terugkeer op de World Matchplay met meer in zijn hoofd dan alleen darts. Zijn vriendin Saskia Kokshoorn is zwanger van hun tweede kind en is uitgerekend in de week van het grote rankingtoernooi. De Nederlandse darter gaat met een uitgekiend schema naar Blackpool. "Ik heb alle vluchtschema's in mijn hoofd", zegt Van Duijvenbode in gesprek met Sportnieuws.nl.

De 33-jarige Van Duijvenbode werd in augustus 2023 voor het eerst vader van zoon Levi. Tijdens de Premier League Darts in Rotterdam dit jaar kondigde hij plotseling live aan dat hij en zijn vriendin in verwachting zijn van de tweede telg van de familie. Nu nadert het moment dat de bevalling moet gaan plaatsvinden, uitgerekend in de week dat Aubergenius moet presteren op de oche. "Het kan nu gebeuren, maar ook tijdens de Matchplay. Er is geen plan, ik ga gewoon lekker onvolwassen er heen en we zien het wel", grapt hij eerst nog.

'Als het moet dan moet het'

Maar als het onderwerp verder besproken wordt, blijkt dat Van Duijvenbode er wel degelijk over nagedacht heeft wat hij wil en moet doen als zijn vriendin rond zijn wedstrijd in de eerste ronde tegen Rob Cross begint met bevallen. "Ik probeer wel om te voorkomen om uit het toernooi te stappen. Maar als het moet dan moet het. Je hebt het niet in de hand. De vorige bevalling duurde ook bijna een dag, dus ik moet echt de situatie aankijken."

'Ik wil eigenlijk ten koste wat kost spelen'

Uitstappen heeft sowieso zijn voorkeur niet, ook gezien het vele prijzengeld dat er te verdienen valt in de Engelse badplaats. Dat geld telt ook nog eens mee voor de ranking. "Daarom wil ik koste wat kost eigenlijk één ronde spelen. Daarom komt het goed uit dat ik zondagmiddag moet spelen. Ik kan dan bijvoorbeeld mijn vlucht van zaterdagavond naar zondagochtend verplaatsen en zondagavond weer terug. We hebben het dus wel geregeld."

'We hebben back-up geregeld'

En wat als het toch tijdens zijn wedstrijd gebeurt en hij dus niet snel terug kan? "Dan hebben we back-up geregeld, want dan gaat haar zus met haar mee. Ik heb alle opties overwogen en ik weet alle schema's qua vluchttijden. Je kan er niks van zeggen. Het heeft ook geen zin om twee weken ervoor en twee weken erna maar thuis te blijven. De geboorte kan ook twee weken over tijd of een week te vroeg komen. Je weet het niet."