Vincent van der Voort is definitief gestopt als profdarter. Dat laat de 49-jarige Nederlander weten aan Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Van der Voort gebruikte 2025 als tussenjaar om te bekijken of hij weer wilde terugkeren nadat hij jarenlang worstelde met fysieke problemen en het verdrietige ziekbed en overlijden van zijn zus. Nu zet hij een punt achter zijn carrière.

De timing van zijn besluit is enigszins opvallend, want tijdens een demonstratietoernooi in Finland won hij afgelopen week nog van de huidige nummer 2 van de wereld Luke Humphries. "Met 6-3 en dan had hij nog geluk ook, het had nóg slechter uit kunnen pakken voor hem", grinnikt Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Darten blijft geweldig leuk om te doen en dat gaat ook nooit veranderen, alleen mijn lijf vindt het niet zo leuk meer. Dat is wat tegen staat."

'Dan weet je dat het op is'

Na een paar dagen demonstratiewedstrijden gooien, kwam Van der Voort er al snel achter dat het einde verhaal is voor hem. "Na een jaar niks doen en nauwelijks pijlen aanraken deed mijn lijf alsnog zeer binnen een paar dagen. Dan weet je dat het gewoon op is en dan houdt het ook op. Het is niet zo dat ik nooit meer dart - voordat mensen zeggen dat ik toch gestopt was als ik ergens aan meedoe, maar op de PDC-Tour zul je mij niet meer zien."

Michael van Gerwen probeerde het nog

Goede vriend Michael van Gerwen probeerde hem nog over te halen te proberen een tourkaart te winnen bij de PDC. "Ik had het leuk gevonden om nog samen de toernooien af te gaan, dat maakt het net even wat leuker. Die dagen (op de Players Championships bijvoorbeeld, red.) zijn echt zó saai. Maar ik zag het wel aan hem en het was hopen tegen beter weten in. Soms lopen dingen anders dan je verwacht", zegt Van Gerwen tegen Sportnieuws.nl.

'Alles doet zeer'

Van der Voort had zelf ook nog de hoop in zijn achterhoofd dat hij naar Q-School kon om een tourkaart te winnen. "Maar het is er niet meer en dan moet je eerlijk zijn. Mijn nek, m'n rug, m'n knie... Alles doet zeer. Het hele lijf zegt dat het genoeg is. Dan moet je ook niet blijven rekken."

'Afgelopen twee jaar waren een verschrikking'

De Nederlandse ex-darter speelde zijn laatste grote WK bij de PDC op zijn 47ste. Veel te vroeg, ook als je het hem vraagt. "Jammer dat het zo vroeg eindigt, dit was ook niet mijn planning. Maar de laatste twee jaar waren echt een verschrikking. Toen kwam jicht er ook nog bij en kreeg ik pijn aan mijn voeten. Dat heb ik inmiddels wel weer onder controle, maar de rest... Daarbij moet ik ook zeggen: 'Ik doe er genoeg leuke dingen omheen. Dat maakt de beslissing ook makkelijker."

Carrière Vincent van der Voort

Van der Voort maakte in 2007 de overstap van de BDO naar de PDC. Dat deed hij samen met Van Gerwen en Jelle Klaasen. Bij de PDC haalde hij in zijn eerste jaar meteen de finale van de UK Open. Op WK's was zijn beste prestatie de kwartfinale. Hij is, samen met Van Gerwen en Raymond van Barneveld, de enige Nederlander die een Euro Tour won. Daarnaast won hij ook drie vloertoernooien. Zijn laatste professionele wedstrijd bij de PDC was op 31 oktober 2024 tijdens een Player Championship. Die verloor hij met 6-2 van de Fransman Thibault Tricole.

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Meer over het stoppen van Vincent van der Voort als profdarter hoor je in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Daarin is ook goede vriend Michael van Gerwen te gast. Samen kijken ze terug op een bewogen jaar en blikken ze vooruit op het WK darts. Elke dinsdag om 16.00 uur verschijnt de nieuwe aflevering en tijdens het WK darts is Van der Voort dagelijks te horen in de podcast. Bekijk 'm ook op YouTube of beluister Darts Draait Door via Spotify of Apple Podcasts.