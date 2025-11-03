Vincent van der Voort heeft zich met zijn recente uitspraken in de Darts Draait Door-podcast van Sportnieuws.nl niet populair gemaakt bij zijn collega-darters. Na Gerwyn Price reageert nu ook Bradley Brooks op de woorden van de Nederlander.

"Er stond wel echt een kerel, nu is het inderdaad een jochie. Nog effe en hij krijgt een pak slaag van Bradley Brooks (een andere dunne darter, red.) En die maakt een koprol in een tl-buis. Dat gaat niet goed. Maar er is inderdaad niks meer van Price over nu. Hij is ook nog eens niet zo groot", zo vertelde Van der Voort bij de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door over de transformatie van Price in de afgelopen weken.

Van der Voort is van mening dat Price er de afgelopen jaren veel beter uitzag dan hij nu doet. "Hij was breed, met veel spieren en ging ook veel naar de sportschool. Hij moet nu wel stoppen met afvallen. Het is hem aan te raden om weer iets aan te komen. Dit is niet goed."

Gerwyn Price

Price reageerde via zijn Instagram al op de woorden van Van der Voort. De darter uit Wales plaatste een aantal foto's van zichzelf zonder shirt met daarbij een veelzeggende tekst. "Je maakt je zorgen over het feit dat ik afval? Doe maar niet, ik voel me beter dan ooit en zie ik er ook beter uit", gaf Price een boodschap mee aan Van der Voort.

Bradley Brooks

Ook Bradley Brooks was niet te spreken over de woorden van Van der Voort. Hij werd ook genoemd in de waarschuwing voor Price en daar is hij niet van gediend. "Hou het lekker bij commentaar geven. Dat is veel beter dan hoe je was met darten", haalt Brooks uit naar Fast Vinny.

Brooks laat de woorden van Van der Voort verder van zich afglijden en bereidt zich voor op een aantal belangrijke weken in zijn dartscarrière. Hij wist zich weliswaar niet te plaatsen voor de Grand Slam of Darts, maar hij staat wel aan de start van de Players Championships Finals. In december mag Brooks van start op het WK darts in Ally Pally.