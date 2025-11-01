Topdarter Gerwyn Price heeft op zijn Instagram gereageerd op de uitspraken van Vincent van der Voort. De Welshman plaatste daarbij enkele foto's van zijn lichaam, want hij viel de afgelopen tijd flink af. "Jij maakt je zorgen? Doe maar niet."

In de podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl hield Van der Voort geen blad voor de mond toen het over Price ging. "Er stond wel echt een kerel, nu is het inderdaad een jochie. Nog effe en hij krijgt een pak slaag van Bradley Brooks (een andere dunne darter, red.)", grapt Van der Voort. "En die maakt een koprol in een tl-buis. Dat gaat niet goed. Maar er is inderdaad niks meer van Price over nu. Hij is ook nog eens niet zo groot. Hij was breed, met veel spieren en ging ook veel naar de sportschool. Hij moet nu wel stoppen met afvallen. Het is hem aan te raden om weer iets aan te komen. Dit is niet goed."

'Maak je geen zorgen'

Die uitspraken hebben ook Price bereikt, want zaterdagochtend plaatste de 40-jarige darter uit Wales enkele foto's van zijn veranderde lichaam. Zo is te zien hoe hij er nu uitziet. Maar ook hoe dit een tijd terug was, toen hij nog wat meer woog.

Bij de foto's plaatste Price de tekst: 'Je maakt je zorgen over het feit dat ik afval? Doe maar niet, ik voel me beter dan ooit en zie ik er ook beter uit.'

Comeback

Na enkele magere jaren is Price terug aan de top van het darten. Zo eindigde hij op de vloer als nummer één van de plaatsingslijst voor het laatste toernooi voor het WK: de Players Championship Finals.

Op de majors wil het allemaal echter nog niet zo vlotten voor de Welshman. Hij haalde de kwartfinales van het afgelopen WK en werd in de halve finale van de Premier League uitgeschakeld door Luke Littler, die ook op de World Grand Prix ternauwernood te sterk voor hem was.

Samen met landgenoot Jonny Clayton verloren ze de finale van de World Cup of Darts tegen Noord-Ierland van Josh Rock en Daryl Gurney en op de Matchplay was Rock in de kwartfinale weer het eindstation voor Price. Het debacle op het EK spande wel de kroon. Met de Grand Slam of Darts, waar Price het vaak goed doet, de Players Championship Finals en het WK zijn er nog enkele toernooien voor Price om zich te revancheren op de grootst mogelijk podia.

Beluister de podcast

In de laatste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door gaat het natuurlijk vooral om de EK-winst van vriend van de show Gian van Veen. Ex-prof Vincent van der Voort laat daarnaast zijn licht schijnen over het EK darts en kijkt vooruit naar de Grand Slam en andere zaken in de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.