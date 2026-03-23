Voor topdarter Michael van Gerwen eindigde het toernooi Belgian Darts Open in de halve finale. De drievoudig wereldkampioen redde het niet tegen Luke Humphries, maar wist dat door de aanwezigheid van een bijzonder persoon te relativeren.

Van Gerwen speelde in het Belgische Wieze een aardig toernooi, maar ex-wereldkampioen Humphries was simpelweg niet bij te benen voor Mighty Mike. De Engelsman won uiteindelijk ook deze derde Euro Tour van het jaar. In de finale versloeg hij Jonny Clayton.

Dochter Zoë

Voor Van Gerwen was het evenement ongeacht het resultaat op voorhand al bijzonder. Dochter Zoë kwam namelijk met hem mee. Op het podium vertelde Van Gerwen zaterdagavond dat zijn dochter op vrijdagmiddag vroeg of ze met hem mee mocht naar België. Daar twijfelde de topdarter geen moment over: "Dan regelen we dat even", was zijn reactie.

Na elke wedstrijd maakte Van Gerwen uitegebreid contact met Zoë, bijvoorbeeld door kushandes te geven. Zijn dochter droeg een kartonnen bordje met daarop 'Papa is nr. 1'. Het leverde schattige taferelen op in de Oktoberhallen.

Niets is belangrijker

Van Gerwen, wat de PDC Order of Merit betreft momenteel niet de nummer 1 maar de nummer 4, plaatste enkele foto's vanuit Wieze op Instagram. "Nothing matters more", schrijft hij erbij, oftewel: "Niets is belangrijker dan dit."

Enzo Knol

Overigens was dochter Zoë niet de enige metgezel van Van Gerwen bij het Belgische evenement. De Brabantse speler kreeg ook support van een bekende Nederlander. Vlogger Enzo Knol zocht hem op tijdens het toernooi. Hij heeft miljoenen volgers op Instagram en YouTube. De twee poseerden samen voor een foto en die plaatste de darter op zijn account. "Goed gezelschap in België", schrijdt Van Gerwen erbij. "Leuk dat je erbij was, Enzo Knol."





Knol werkt de laatste maanden veel samen met een andere Nederlander, namelijk Niels Wennemars. Hij is de broer van topschaatser Joep Wennemars en zoon van oud-topschaatser Erben Wennemars. Niels Wennemars maakte eerst vooral vlogs over fitness en Hyrox, maar maakte een succesvolle switch naar meer op lifestyle en actie gerichte video's.