Topdarter Michael van Gerwen was jarenlang de beste van de wereld. Bij de Grand Slam of Darts staat hij zondag tegenover de beste vrouw van het moment: Beau Greaves. De jonge Engelse darter (21) werd driemaal op rij wereldkampioen bij de vrouwen.

Bij het majortoernooi Grand Slam of Darts worden de spelers ingedeeld in groepen van vier. De eerste opponent van Mighty Mike in de groepsfase is Beau and Arrows. Jaar na jaar zet Greaves stappen. Haar jaargemiddelde heeft ze in de vorige jaren opgevoerd van 84 naar 90,5.

Bij de vrouwen verliest ze nog maar zeer zelden. In 2026 wil ze zich meten met de mannen. Ze heeft een PDC-tourkaart behaald en mag daardoor sowieso meedoen aan de vloertoernooien.

Zeilen bijzetten

"Ik moet echt alle zeilen bijzetten om van haar te winnen", zegt Van Gerwen tegen het AD. "Ze is de beste vrouwelijke darter ooit. Echt fantastisch. Winnen van Luke Littler, mét een hoog gemiddelde van 105, dat doe je niet zomaar. Ik heb ook ooit in Kopenhagen een finale tegen Fallon Sherrock gespeeld", zo blikt Van Gerwen terug op de Nordic Darts Masters van 2021. "Die gooide op dat moment ook magnifiek. Dus het is niet dat ik nooit met dit bijltje gehakt heb, maar ik moet dit wel heel serieus nemen."

Sherrock was bij het WK darts 2020 de eerste vrouw ooit die een wedstrijd won op het wereldkampioenschap van de bond PDC. Ze overleefde zelfs twee rondjes. Toch lukte het Sherrock de jaren daarna niet om aan te haken. Ze haalde bijvoorbeeld tot nu toe geen PDC-tourkaart. Greaves lijkt nog een paar tandjes getalenteerder dan Sherrock.

Voordeel

"Beau is nog jong, dat is een groot voordeel. Ze woont nog niet op zichzelf, heeft nog geen gezin", zo schetst Van Gerwen. "Ze kan lekker vrijuit darten. Je ziet nu Fallon ook een beetje afhaken. Niet dat ze nu heel slecht is, maar je ziet dat ze er meer moeite mee heeft. Het is ook niet niks om in een mannenwereld ineens het verschil te maken als vrouw. Dat heeft tijd nodig. Maar Beau heeft alle klasse om dat te doen. Alleen moet ze het het nog wel even doen."

Van Gerwen zit bij het toernooi in wat hij 'de moeilijkste groep' noemt. De twee andere spelers zijn tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson en Niko Springer, de nummer 53 van de wereld die onlangs de Hungarian Darts Trophy veroverde.

Beluister de podcast

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door staan Jelle Klaasen en de Grand Slam of Darts centraal. Ook bespreken presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort de kritiek die Gerwyn Price en Bradley Brooks leverden op de podcast en bespreekt het tweetal nog andere zaken in de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.