Arjan van der Giessen is jaar in, jaar uit een graag geziene gast op het WK darts. Maar deze editie zien de dartsfans een andere versie van de Nederlandse verslaggever. Hij viel dit jaar liefst 47 kilo af.

Het was hard nodig dat Van der Giessen zou gaan afvallen, zegt hij zelf bij het Algemeen Dagblad. "Ik heb tussen het najaar van 2023 en de zomer van 2024 drie longontstekingen gehad, waarvan de laatste keer een dubbele." The Feather - zoals zijn bijnaam luidt - woog op een gegeven moment 160 kilo.

Van der Giessen wilde na zijn derde longontsteking dolgraag afvallen. Maar wel door zijn leven structureel te veranderen. "Ozempic was hot, maar dat was in Nederland alleen voor diabetespatiënten. Er was ook een andere pil waarmee je hongergevoel weg zou gaan. Of ik kon voor 240 euro per maand een spuit laten zetten. Dat zag ik niet zitten. Er moest iets structureels veranderen, iets levensveranderend." Hij koos uiteindelijk voor een maagverkleining.

'De kilo's vlogen eraf'

De verslaggever die momenteel voor Viaplay werkt is naar eigen zeggen een 'emo-eter'. Hij at als hij blij was, als hij verdrietig is en liet zich ook niet stoppen als hij al vol zat. Op die moment heeft hij dat nooit als raar ervaren.

De operatie voor een maagverkleining was op 17 maart, op de verjaardag van vrouw. Van der Giessen had even pijn en moest daarom langer blijven, maar daarna ging het al snel een stuk beter. "De kilo’s vlogen eraf. Ik ben nu 47 kilo kwijt, heb geen morbide obesitas meer en mijn uithoudingsvermogen gaat omhoog."

'Hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen?'

Van der Giessen loopt nu gemiddeld tussen de 10.000 en 12.000 stappen per dag. Hij verbaast zich enorm over zichzelf, zeker als hij naar foto's kijkt van een jaar geleden. "Dan denk ik echt: jezus, man. Hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen? En waarom heb ik het niet zo gezien, zoals anderen het wel zagen? Ik zit hier nu in een shirtje met een hemd en een trui. Als ik vroeger zo zat, brak het zweet me uit."