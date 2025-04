Nederlands dartstalent zorgt voor sensatie in eigen land en sloopt tegenstander

Darter Wessel Nijman heeft voor een stunt gezorgd in eigen land. Het 24-jarige dartstalent gooide een negendarter in eigen land. Alsof dat nog niet genoeg was sloopte hij vervolgens zijn tegenstander om een ultieme manier.

Nijman won in de eerste ronde van Players Championship 13 met 6-0 van de Welshman Robert Owen. De Nederlander gooide een fenomenale wedstrijd. Hij stond gooide een gemiddelde van dik boven de 100 toen hij in de laatste leg van de wedstrijd zijn tegenstander nog even extra op de pijnbank legde en een negendarter gooide.

Een bijzonder moment voor de nummer 45 van de wereld, want hij gooit de perfecte leg op eigen bodem. Het was de eerste keer dat Nijman een perfecte leg gooide op een PDC-toernooi. Players Championship 13 en 14 worden in Rosmalen gespeeld. In de tweede ronde van het vloertoernooi neemt hij het op tegenover landgenoot Wesley Plaisier.

Pijnlijk moment Van Gerwen

Michael van Gerwen is de nieuwe dartsweek een stuk minder gestart. De beste darter van Nederland kampt met een knullige schouderblessure en verloor in de eerste ronde met 6-4 van Zuiderbuur Mario Vandenbogaerde.

Hij deed dit met een dramatisch gemiddelde van 85. De Nederlandse topdarter zet hierdoor zijn dramatische reeks op de vloertoernooien voort. In de laatste vier Players Championship-toernooien verloor Van Gerwen vier keer in de eerste ronde. Slechts één keer gooide hij een gemiddelde van boven de 90.

Ook Raymond van Barneveld kon de zaal vroeg op middag verlaten. Hij verloor in de eerste ronde met 6-5 van Marvin Velzen. Dit deed hij met nóg slechtere cijfers dan Van Gerwen: een gemiddelde van 88.94.

Premier League Ahoy

Het is een belangrijke week voor Van Gerwen, want komende donderdag staat de Premier League Darts in Rotterdam Ahoy op het programma. Buiten dat hij het thuispubliek zal willen vermaken met een goede prestatie heeft hij de punten voor de ranglijst hard nodig.

De Nederlander staat vijfde op de wereldranglijst achter Nathan Aspinall. De top vier kwalificeert zich voor de play-offs van de finaledag van de Premier League.