Michael van Gerwen vervolgt dramatische weken met wéér een harde nederlaag

Michael van Gerwen is nog altijd niet de oude. De Nederlandse darter is niet in vorm en blesseerde zich recent ook nog eens op knullige wijze bij het passen van een shirtje. Hij durft het weer aan om te darten, maar vloog maandagmiddag in eigen land op een pijnlijke manier direct uit een toernooi.

De tijd dat Van Gerwen domineerde en zomaar drie toernooien op rij kon winnen, is niet meer. Mighty Mike zit in een aardige vormdip en daar helpt een schouderblessure niet bij. Tijdens Players Championship 13 ging het opnieuw mis.

In het toernooi dat gehouden wordt in Rosmalen vloog Van Gerwen er in de eerste ronde direct uit. Hij verloor met 6-4 van Zuiderbuur Mario Vandebogaerde. Opvallend was zijn gemiddelde van slechts 85.73, atypisch voor Van Gerwen, zelfs in slechte vorm. Het is nog maar de vraag of hij dinsdag op Players Championship 14 in actie komt. Eerder dit jaar gaf Van Gerwen er na een slechte dag de brui aan.

Dramatische reeks

Het is het vervolg van een dramatische reeks van de beste darter van Nederland op de vloertoernooien. In de laatste vier Players Championship-toernooien vloog Van Gerwen er vier keer in de eerste ronde uit. Slechts eenmaal gooide hij hoger dan een gemiddelde van 90.

Schouder van Van Gerwen

Van Gerwen lijkt nog altijd last te hebben van zijn schouder. Afgelopen donderdag kwam hij wel weer in actie tijdens de Premier League Darts. Hij overleefde de eerste ronde tegen Chris Dobey en pakte twee belangrijke punten, maar in de halve finale bleek hij te veel last te hebben van 'een zak stenen op zijn rug'.

De dagwinst van Nathan Aspinall kwam vervolgens ook slecht uit. Hierdoor moet Van Gerwen alles op alles zetten om de komende weken bij de eerste vier te eindigen en zich zo te kwalificeren voor de play-offs. Komende donderdag staat de Premier League in Rotterdam Ahoy op het programma.

Negendarter Nederlander

Een andere Nederlandse darter beleeft meer plezier in eigen land. Wessel Nijman slachtte zijn tegenstander uit Wales helemaal af: hij won met 6-0 van Robert Owen. Belangrijker nog: tijdens deze wedstrijd gooide hij de ultieme leg, een negendarter.