Nederlands darttalent strandt in halve finale in Leicester, Raymond van Barneveld stelt teleur

Gerwyn Price heeft de finale van Players Championship 12 gewonnen. In de eindstrijd won de Welshman met 8-7 van Josh Rock. Gian van Veen schopte het tot de halve finale, waarin hij het onderspit moest delven tegen de verliezend finalist.

De 22-jarige Van Veen had een relatief makkelijk programma richting de halve finale. The Giant won van Cam Crabtree, Maik Kuivenhoven, Dominik Grüllich, Martin Lukeman en Ritchie Edhouse. Rock bleek in de halve finale met 7-4 te sterk. Van Veen had nog een gelukje dat hij niet tegen Luke Littler hoefde, want die had verloren van Edhouse.

Van Veen is momenteel de nummer 24 van de wereld. Een maand geleden pakte hij zijn eerste PDC-titel bij de senioren, door Players Championship 6 te winnen. De Nederlander won destijds de finale van Luke Humphries, de leider op de wereldranglijst.

Nederlandse inbreng

Danny Noppert was na Van Veen de beste Nederlander, maar strandde al in de achtste finale. Raymond van Barneveld stelde teleur met een vroege uitschakeling: Barney verloor in de tweede ronde van Matthew Dennant.

De 23-jarige Rock beleefde een topdag. Hij gooide in de middag al een 9-darter. Voor Price betekent het zijn tweede titel van het jaar. Eerder won The Iceman namelijk ook al Players Championship 9. Price staat twaalfde op de wereldranglijst.

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen deed na blessureleed wel weer mee bij de Players Championships op dinsdag en woensdag, maar stelde nog wel teleur. Mighty Mike verloor tweemaal in de eerste ronde en pakte zo helemaal geen geld voor de ranglijst.

Tijd voor rust en reflectie is er niet voor 'm, want donderdag moet hij alweer in Manchester zijn voor de Premier League Darts. Die moest hij vorige week in Berlijn overslaan omdat hij een bizarre blessure opliep. Van Gerwen heeft nu zijn laatste drie potjes verloren.