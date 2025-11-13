Wessel Nijman is gestrand in de tweede ronde van de Grand Slam of Darts. De Nederlander werd na de groepsfase gekoppeld aan Luke Littler. Hij was niet opgewassen tegen het jonge Engelse supertalent. "Het is jammer, maar het is verschrikkelijk terecht."

Nijman kwam er in het eerste gedeelte totaal niet aan te pas tegen zijn oude jeugdconcurrent. Littler, de regerend wereldkampioen, pakte liefst vijf legs op rij. Aangezien de wedstrijd in de tweede ronde van de Grand Slam of Darts tot de tien ging, kon het zomaar binnen twee pauzes afgelopen zijn.

Dat gebeurde niet, want Nijman kwam lekker uit de pauze. Hij pakte direct de eerste twee legs: 5-2. Vervolgens kwam de darter zonder bijnaam terug tot 6-3 én had hij de kans om er nog een leg aan toe te voegen, maar dat liet The Nuke niet gebeuren. De Engelsman ging met een 7-3 voorsprong de volgende rustpauze in.

Gebroken Nijman

Littler zorgde vervolgens direct voor een break. Het was de beurt van Nijman, maar het punt ging naar Littler: 8-3. Dat leek de doodsteek voor de Nederlander. Zijn nog altijd pas 18-jarige tegenstander maakte het kunstje af en won uiteindelijk met 10-4. Nijman maakte het Littler in de jeugd regelmatig lastig, maar kon dat donderdagavond niet herhalen.

"Natuurlijk verwijt ik mezelf iets", zei Nijman na afloop bij Viaplay. "Het is gewoon niet goed genoeg. Het is heel veel zoeken. Je kan een beetje zoekende zijn tegen bepaalde spelers, maar niet tegen Luke Littler." Daar verbaast hij zichzelf wel over: "Van alle vier de wedstrijden hier, was ik misschien wel het meest relaxed van allemaal. Het mocht even niet zo zijn."

Knock-outronde

Josh Rock zal met verregaande interesse naar deze partij hebben gekeken. De Noord-Ier wist namelijk dat hij het in de kwartfinale op zou nemen tegen de winnaar. Ondanks de nederlaag van Nijman staat er één Nederlander in de volgende ronde. Michael van Gerwen en Danny Noppert nemen het namelijk tegen elkaar op in de laatste wedstrijd van de avond.

Nijman won in de groepsfase nog met 5-4 van Rock. Ook versloeg hij Lisa Ashton met 5-0, maar bleek Gian van Veen met 5-3 te sterk. Juist die Nederlander overleefde de groepsfase niet, vanwege een te slecht doelsaldo.

Beluister Darts Draait Door