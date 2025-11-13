Topdarter Michael Smith won woensdagavond in de achtste finale van de Grand Slam of Darts met een beetje geluk van Chris Dobey. Na afloop sprak hij zich opvallend uit over die zege. De 35-jarige was erg gefrustreerd door zijn eigen spel.

Het was een sensationele ontknoping in de partij tussen Smith en Dobey. Dobey miste elf matchdarts, Bully Boy gooide zijn tiende raak: 10-9 in legs. Smith komt uit een moeilijke periode. Hij kampte met veel blessureleed en kende de afgelopen maanden de nodige privéproblemen.

Hij hoopte het plezier in de sport weer terug te vinden, maar na zijn overwinning was Smith nog steeds niet blij. Hij reageerde opvallend bij Sky Sports. “Ik zal niet zeggen dat Dobey het niet wilde. Er gebeurde iets waardoor hij maar bleef missen. Ik was daar dankbaar voor. Ik had nooit in de wedstrijd of op voorsprong moeten komen. Ik had nooit moeten winnen, maar ik neem hem."

Frustratie

"Ik ben blij dat ik hier ben, maar het frustreert me", vervolgt Smith. "Ik moet mezelf herinneren aan 2022 en dingen forceren, in plaats van plezier maken." In dat jaar werd de Engelsman de winnaar van de Grand Slam of Darts. Na zijn gelukje tegen Dobey is hij nog steeds in de race om de titel. "Het was op het randje, maar ik sta er in de kwartfinales."

'Ik haat het'

Smith weet dat de rest van het toernooi zwaar zal zijn voor hem. "Het is altijd een strijd vanaf nu. Elke wedstrijd die ik speel, komt aan op de laatste legs. Ik haat het", zegt de darter. "Het gaat in mijn hoofd zitten."

Donderdag gaat hij de partij tegen Dobey terugkijken en zich voorbereiden op de volgende ronde. "Ik ben door en ik ben blij", besluit hij. De voormalig wereldkampioen neemt het in de kwartfinale op tegen Luke Humphries, de nummer één van de wereld. Cool Hand Luke rekende eerder op woensdagavond af met het Nederlandse talent Jurjen van der Velde: 10-3.