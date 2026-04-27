De Nederlandse darter Jeffrey de Zwaan (30) is sinds begin dit jaar weer profdarter en zet stapjes richting een terugkeer in de top. In de periode zonder PDC-tourcard begon hij ook aan een andere carrière en dat smaakt naar meer.

De Zwaan was in de jaren waarin het wat minder ging actief bij MODUS Super Series Darts, een toernooireeks voor spelers die geen PDC-tourcard hebben. Daardoor komen ze voor veel toernooien van die bond niet in aanmerking. MODUS verschaft ze toch een podium om hun kunsten te vertonen en prijzengeld te pakken.

'Mijn eerste nummer'

In gesprek met MODUS legt de Haagse darter uit dat hij ook nu, gewapend met die felbegeerde tourcard, zeker niet aldoor PDC-evenementen afloopt. "Om eerlijk te zijn: ik heb dit jaar eigenlijk nauwelijks gespeeld", zegt hij. "Ik werk fulltime en ben daarnaast bezig met mijn carrière als dj. Drie weken geleden heb ik zelfs mijn eerste nummer uitgebracht."

Die eerste track heet Waiting for the Right Time. Het is een beukend staaltje hardstyle, met vervormde kickdrums, gierende synthesizers maar ook verzachtende vrouwelijke vocalen. Zijn artiestennaam is Armed Arrows. Bij het maken kreeg hij hulp van producer Andor van Reeven.

Stoppen

In 2024 en 2025 moest hij het stellen zonder tourcard. Stoppen met profdarts lag voor de hand, erkent hij nu. "Ik wilde eigenlijk niet eens meer spelen. Mentaal zat ik er compleet doorheen. Ik was er klaar mee. Na een paar maanden begon het weer te kriebelen. Ik wilde weer darten. Gewoon, omdat ik het leuk vind."

In 2018 brak hij door en in de jaren daarna werd hij een veelbelovende top 20-speler. Maar de coronajaren braken hem op. Hij zat niet lekker in zijn vel. Leven in lockdown past niet bij zijn karakter, want hij heeft graag gezelschap om zich heen. Spelen in lege zalen kan hem ook maar weinig motiveren.

Het had zijn weerslag op zijn niveau. Voorheen kon hij moeiteloos 95+ gooien, maar zijn gemiddeldes zakten naar 85 of matiger. Inmiddels is hij op weg terug en stelt hij dat het vuur "nog steeds brandt". De Zwaan weet wat hem te doen staat: "Ik weet dat ik het nog kan. Maar alles moet kloppen: mentaal, training, vertrouwen."