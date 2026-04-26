Topdarter Michael van Gerwen dook zondagavond tijdens koningsnacht op bij een feestje ergens in Nederland. Daar liep hij Shownieuws tegen het lijf en die zaten volgens hem 'al heel lang te wachten op een interview met hem'. Hij nam kort de tijd en vertelde over zijn liefdesleven.

De net 37 jaar oud geworden Van Gerwen maakte bijna een jaar geleden bekend dat hij en zijn inmiddels ex-vrouw Daphne uit elkaar gingen. Zij was in een relatie beland met een andere man en daar zwanger van geworden. Van Gerwen kreeg er persoonlijk en zakelijk een flinke knauw van, want maandenlang kon hij zijn werk als topdarter niet op zijn niveau uitvoeren. Er moest veel geregeld worden, vooral voor hun kinderen Zoë en Mike.

'Je weet maar nooit hè'

Nu Van Gerwen een jaar verder is en qua uiterlijk een flinke metamorfose heeft ondergaan, wilde hij SBS 6 wel vertellen hoe zijn liefdesleven momenteel verloopt. "Ik wist dat je daar over zou beginnen", lacht hij. "Maar nee, het is rustig en het gaat goed. Met m'n kinderen gaat het goed en dat is het allerbelangrijkste." Op de vraag of hij inmiddels weer open staat voor de liefde, blijft hij op de vlakte. "Je weet maar nooit hè."

Met zijn ex-vrouw Daphne is het contact nog steeds goed, vertelt de topdarter. "We mogen niet klagen. Ik heb de kinderen vanmorgen nog naar haar gebracht. Voor hen is rust het allerbelangrijkste en dat gaat goed." Toch kon de verslaggeefster het niet laten om te vragen of Van Gerwen de datingapp Tinder goed gebruikt. "Die staat allang weer uit. Ik heb 'm even aan gehad zoals iedereen weet, maar daarna is-ie snel weer uit gezet", zegt hij met een knipoog.

'De ene na de andere om z'n nek'

Hoewel hij zelf weinig zei over zijn liefdesleven, wist deskundige Bart Ettekoven van het roddelprogramma meer te vertellen. Hij was namelijk op hetzelfde feest als Van Gerwen en zag de drievoudig wereldkampioen genieten. "Hij was heel ontspannen en had genoeg aandacht van de vrouwen. Hij had de ene na de andere om z'n nek hangen. Hij had het leuk, had het naar z'n zin en zat goed in zijn vel. Ik snap wel dat hij helemaal losgaat", zei één van de gezichten van Shownieuws in de studio.

Koningsdag

Van Gerwen gaat maandag voor het eerst in zijn leven Koningsdag vieren, zo zegt hij. "Eigenlijk had ik naar een toernooi gemoeten, maar dat heb ik afgezegd."