Beau Greaves (22) is een hele bijzondere dartster en dat maakte de Engelse maandag nog maar eens waar. Bij Players Championships 11 in Milton Keynes baande Beau 'n' Arrow zich met waanzinnige gemiddeldes een weg naar de eindstrijd tegen Michael Smith. Die won ze met 8-7. Ze was sowieso al de eerste vrouw ooit in een PC-finale en is dus ook de eerste met een titel. Ook is ze de eerste vrouw die bij de PDC een titel haalt bij een toernooi dat meetelt voor de wereldranglijst.

Greaves nam in de eindstrijd van het vloertoernooi snel afstand van Smith, een voormalig wereldkampioen bij de dartsbond PDC. Haar gemiddelde lag lange tijd boven de 100, terwijl Smith het een punt of 10 per beurt minder deed. Bij een stand van 6-4 (first to 8) ging het erom spannen: zou de jonge Engelse dartster beseffen dat ze op een historische drempel stond?

Greaves maakt het af met ongekende finish

De drievoudig wereldkampioene bij de vrouwen van de bond WDF bleek op het cruciale moment kwetsbaar. Na zes beurten op haar eigen leg was ze nog niet uit, waarna Bully Boy 115 uitgooide voor een break en in een mum van tijd ook op 6-6 kwam.

Met een solide leg liep Greaves uit naar 7-6 en de steeds sterker gooiende Smith kwam onbedreigd terug tot 7-7. Het kwam dus allemaal neer op the deciding leg. Daarin zette Smith haar enorm onder druk met beurten van 140 en beter. Maar op het aller- allerbeslissende moment stond Greaves er: ze wierp 142 uit en schreef daarmee geschiedenis. Ze is nu de eerste vrouw ooit die een PDC-toernooi op het allerhoogste niveau heeft weten te winnen. Dat is wellicht de grootste prestatie ooit van een vrouwelijke darter.

Boven de 100 gemiddeld

Greaves zette in meerdere partijen richting de eindstrijd een gemiddelde neer van boven de 100. In de halve finale veegde ze bijvoorbeeld met 7-1 de vloer aan met oud-wereldkampioen Gary Anderson. Haar moyenne per beurt? 105,6 maar liefst. Een ronde eerdere wipte ze een andere ex-wereldkampioen: Rob Cross.

GREAVES MAKES HISTORY! 🏆



Beau Greaves becomes the first woman to win a PDC ranking title!



The 22-year-old takes out a SENSATIONAL 142 checkout to win a match that served the full distance, what a moment! 🤯



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#PC11 pic.twitter.com/r8jFGRIQOB — PDC Darts (@OfficialPDC) April 27, 2026

Bully Boy Smith had wat mazzel nodig om de ultieme match van PC 11 te bereiken, want de Engelse oud-wereldkampioen kwam vaak met zijn gemiddelde niet eens boven de 90 uit. Normaal gesproken is dat een te zwak niveau om zoveel rondes achtereen te overleven.

Barney

Beste Nederlander van de dag was Kevin Doets, die met 7-4 van Smith verloor in de halve finale. Landgenoot Raymond van Barneveld had minder succes, want hij leed op Koningsdag een hele pijnlijke nederlaag. De vijfvoudig wereldkampioen moet daardoor serieus vrezen voor deelname aan het WK.

Barney werd in de eerste ronde gekoppeld aan Tom Sykes en dat is de nummer 97 van de wereld. Er leken dus kansen te liggen voor de Nederlander. Niets bleek echter minder waar, want Sykes noteerde een gemiddelde van 101,38 per beurt en maakte daarmee gehakt van Van Barneveld. De 59-jarige Nederlander wist met een gemiddelde van 83,38 slechts één leg te winnen van Sykes.