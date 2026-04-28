Charlie Manby geldt, in het kielzog van landgenoot Luke Littler, als één van de grootste talenten op het professionele dartscircuit. De Brit heeft pas net zijn tourcard, maar komt op de vloertoernooien steevast ver. Een verloren partij tegen Gian van Veen heeft hem echter aangezet tot het nemen van een ingrijpend besluit.

Waar topdarters als Michael van Gerwen en Luke Littler zeer royaal kunnen leven van hun verrichtingen op het professionele dartscircuit, geldt dat zeker niet voor iedereen. Veel profs in de lagere regionen op de ranking kiezen er dan ook voor om hun baan te combineren met hun sport. Zo niet het jonge talent Charlie Manby, die zich heeft laten inspireren door Gian van Veen.

Ingrijpend besluit

Manby gooide hoge ogen op het afgelopen WK darts, waar hij zonder tourcard aan deel mocht nemen. Eerst versloeg hij nog Cameron Menzies, die vervolgens compleet door het lint ging en zijn eigen hand zwaar verminkte, om vervolgens af te rekenen met Adam Sevada en 'Rapid' Ricky Evans. Zijn opmars stuitte uiteindelijk pas in de vierde ronde, toen hij verloor van de latere finalist Gian van Veen. Vervolgens veroverde hij zijn tour card op Q School, en besloot hij eens goed na te denken.

De pas 20-jarige Brit besloot al vrij snel om zijn werk als metselaar en bouwvakker vaarwel te zeggen. En dat eigenlijk op een moment dat zijn inkomsten als darter nog niet al te hoog waren. "Het is goed, er is veel veranderd, maar het belangrijkste is dat ik gestopt ben met werken", vertelt een openhartige darter aan The Sun.

'Even wennen'

Wel moest Manby uitkijken dat hij niet te veel ging genieten van zijn toegenomen vrije tijd. "Het was even wennen. Je kunt lui worden, maar je moet jezelf ertoe zetten om op te staan, aan de slag te gaan en het als een echte baan te behandelen", licht hij daarover toe. "Je moet gewoon doorzetten en er veel tijd in blijven steken."

En doorzetten lijkt hij zeer zeker te doen. Inmiddels staat Manby alweer op plek 93 op de Order of Merit, vooral door enkele diepe runs op vloertoernooien. Maandag werd hem echter al wel snel een halt toegeroepen. Toen verloor de Engelsman gelijk zijn eerste wedstrijd van de Nederlander Niels Zonneveld.