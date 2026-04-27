Beau Greaves (22) heeft maandag misschien wel de grootste prestatie ooit van een vrouwelijke darter geleverd. Ze won in Milton Keynes het vloertoernooi Players Championship 11. Ze is de eerste vrouw die bij de bond PDC een zogeheten ranking tournament wint.

Koningsdag 2026 is voor de Engelse topdartster een van de prachigste dagen in haar loopbaan geworden. Ze werd al driemaal wereldkampioene bij de vrouwen bij de bond WDF, maar ditmaal versloeg ze in een open toernooi (mannen en vrouwen) maar liefst drie ex-wereldkampioenen.

Rob Cross, Gary Anderson en Michael Smith waren allemaal ooit 's werelds beste bij de PDC. Op maandag 27 april 2026 waren ze slechts hindernissen op weg naar een historische titel voor Greaves.

Huilen

Nadat ze Bully Boy in een ware thriller versloeg met 8-7 stond ze emotioneel voor de camera's van PDC. "Ik weet niet waarom ik zoveel huil", zei ze.

"I never thought I'd win one of these!" 😳



An emotional Beau Greaves reacts to a historical moment in Milton Keynes, which saw her become the first woman to win a PDC ranking title. pic.twitter.com/WFxe1RHEYg — PDC Darts (@OfficialPDC) April 27, 2026

"Ik voel me gewoon enorm blij. Ik ben zo trots op mezelf. Ik ben in shock, eigenlijk. Ik wierp die 142 uit op het einde. Ik kan het amper geloven. Zo'n hoge checkout is zeldzaam voor mij. Het is verbluffend. Misschien is dit de start van nog veel meer moois, wie zal het zeggen. Dat ik een editie van dit toernooi win is gewoon ongelooflijk. Ik heb inLakeside gewonnen, maar even los daarvan is dit waarschijnlijk mijn grootste prestatie ooit."

Blij

Bescheiden zei ze: "Ik heb een prima jaar, maar ik had nooit gedacht dat ik dit toernooi zou winnen. "Vorige week speelde ik best lekker, maar dit keer..", zo zocht ze naar woorden. "Ik weet niet, ik kan het niet in woorden vatten. Ik ben zo blij. Ik had het lastig aan het begin van het jaar. Ik kan het gewoon niet geloven."

"Ik weet wel dat ik het talent en de vaardigheden heb hiervoor. Maar ik versloeg Gary Anderson en ik kon het gewoon niet geloven. En ik versloeg Michael Smith. Ik versla spelers waarnaar ik keek als kind. Ik weet gewoon iet wat er allemaal gebeurt."

Vrouwelijke darters

Greaves stijgt op de PDC Order of Merit naar plek 79. Op de ranglijst richting de Players Championship Finals staat ze vijfde.

Tot nu toe werd de prestatie van Fallon Sherrock bij het WK darts 2019 gezien als grootste prestatie ooit van een vrouw. Ze was bij dat toernooi de eerste vrouw die op een PDC-WK won van een man. Dat lukte toen zelfs tweemaal.