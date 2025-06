De in Nederland geboren darter Jules van Dongen, die uitkomt voor de Verenigde Staten, zit al tijden ver verwijderd van het niveau dat hij kan tonen. Mentale problemen en een haperende techniek spelen hem parten. Toch houdt hij ergens nog hoop.

Bij de World Cup of Darts, het landentoernooi van de bond PDC, verloren Jules van Dongen en Danny Lauby hun eerste partij, tegen Hong Kong. "Je ziet aan alles dat er gewoon geen vertrouwen in zit", zei oud-darter Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Hij adviseert Van Dongen om een tijdje helemaal niet meer te darten.

Kampioen

Op social media laat Van Dongen, die een erg laag gemiddelde had in die verloren pot, weten hoe hij aankijkt tegen zijn situatie. "Ik wil mijn kinderen laten zien dat ik een kampioen ben", zo begint hij.

"Maar hoe meer ik worstel, hoe meer ik besef dat ik ze een lesje in volharding leer. Nooit opgeven, nooit de hoop laten varen. Ik worstel om licht aan het einde van de tunnel te zien, maar daar is licht en ik ga het bereiken."

Spaghetti

Sinds begin 2023 worstelt Van Dongen met een haperende rechterhand. “Het voelt alsof ik spaghetti in mijn handen heb. Ik krijg geen grip op mijn pijl. Mijn hand doet rare dingen en ik kan het niet stoppen”, vertelt hij in een openhartig interview met De Limburger.

Van Dongen, die sinds 2011 in de Verenigde Staten woont en uitkomt voor het Amerikaanse team, worstelde ook met eenzaamheid en druk. “Ik vlieg continu tussen Amerika en Europa, zonder resultaat. De jetlag en het alleen zijn breken me op." Voor de darter was de World Cup zijn dieptepunt. Doordat hij een land vertegenwoordigde waar hij niet vandaan komt, ervaarde hij veel meer druk en faalangst. "Ik stond daar met een steen in mijn maag."

Sneu

Van der Voort vindt het ook sneu voor de 34-jarige Limburger. "Als het je zo hoog zit, kun je beter even niet gooien. Hij gooit en traint veel, maar het wordt niet beter. Hij weet niet meer hoe hij zijn pijlen moet gooien en hou hij ze vast moet houden. Het is één grote onzekerheid. Het maximale wat hij wint is 1 of 2 legs. Dan kun je beter zeggen: 'Effe niet meer nu'."

Team USA won vrijdagavond het tweede duel, van Bahrain. Ondanks dat succesje is het land uitgeschakeld. Hong Kong won ook van de Filipijnen en gaat door in groep I.

