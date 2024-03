Jules van Dongen over dartsmaatje Danny van Trijp: 'Net een walvis op het droge'

De Amerikaans-Nederlandse darter Jules van Dongen en de Nederlandse darter Danny van Trijp zijn concurrenten voor de oche, maar maatjes daarbuiten. Ze delen bijvoorbeeld weleens een appartement.

In de podcast Double Top kwam het voor, dat tijdens een interview met Van Dongen er ineens vanuit een andere kamer een schreeuw klonk. Was dat Van Trijp? In een nieuwe aflevering van de podcast blikt presentator Damian Vlottes met The Dutch Dragon terug op dat moment.

"Het leek of er iemand geslacht werd", merkt Vlottes op. Waarna Van Dongen zegt: "Ik denk dat hij het zelf was. Er was niemand anders daar, dus... Ik zal eens een foto maken, als hij met zijn onderbroek op bed ligt. Dat is net een walvis op het droge."

Het zit niet mee

Van Dongen gaat ook in op zijn matige prestaties van de laatste maanden. "Het zit even allemaal niet mee", erkent hij. "Het zit mechanisch niet helemaal lekker, ik hoop daar wel snel over heen te kunnen komen. Ik heb nu gesprekken met Glen Durrant om te kijken of hij mij kan helpen. Op mentaal vlak, maar ook op mechanisch gebied om hopelijk mijn stijl wat makkelijker te maken."

Nadenken

Durrant heeft een merkwaardige carrière. Duzza won in 2020 de Premier League, begon in 2021 te sukkelen met zijn werptechniek en stopte in 2022 al dan niet tijdelijk met profdarts. Ook mentaal had Durrant het zwaar. Van Dongen zegt over zijn gesteldheid: "Ik merk dat als het wat minder gaat dat je dan over alles gaat nadenken, dat wordt wel een beetje een probleem. We zijn nog vroeg in het seizoen, maar ik hoop er wel snel een oplossing voor te hebben zodat ik de lijn van vorig jaar weer kan doorzetten."