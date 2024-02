Danny van Trijp filmde de vechtende Kim Huybrechts: 'Het was een harde bitch-slap'

Kim Huybrechts heeft uitgebreid gereageerd op het gelekte filmpje dat dinsdag online verscheen over een ruzie van hem met collega-darter en landgenoot Mike De Decker. "Het zijn beelden waar ik me voor schaam."

De Belgische darter trekt het boetekleed aan. Eerder zei hij tegen HLN al dat hij excuses heeft gemaakt voor het aanvliegen van De Decker en het schelden achteraf. Die excuses zijn aanvaard. "Het was in mijn ogen ook geen klap die ik Mike gaf", reageert Huybrechts uitgebreid bij Double Top. "Het was meer een duw in het gezicht." Daar denkt Danny van Trijp, de maker van de video en dus ooggetuige van het incident, anders over. "Daarmee probeert Huybrechts het echt goed te praten. Het was zeker geen duw in het gezicht", zegt Van Trijp tegen deze site.

Van Trijp: "Ik wil ook weer niet zeggen dat het met de vuist was, maar het was meer dan die 'duw in het gezicht', zoals Huybrechts het noemt. "Het was een klap met de vlakke hand. Een bitch-slap. En een harde ook. Het was niet zo dat Mike De Decker er heel veel last van kreeg, maar het was een harde klap."

Hoe gebeurde het?

Huybrechts geeft ook aan dat dit incident al in november 2023 speelde en dat hij dus ook niet meer precies weet hoe het allemaal is gegaan. Maar wat er vooraf aan het filmpje gebeurde, wilde Huybrechts wel vertellen. "Nadat die dreigementen richting mijn gezin dus al gedaan waren, moesten Mike en ik langs elkaar heen. Toen zei ik tegen Mike: doorlopen, anders krijgen we problemen. Hij zei: kom dan, kom dan. Vervolgens raakte ik hem in zijn gezicht en begon het filmen."

Van Trijp krijgt de schuld

De darter geeft Van Trijp de schuld van het filmen en vervolgens verspreiden van de video. "Ik heb begrepen dat het Danny van Trijp was. Een darter die in hetzelfde management zit als De Decker. Hij deed het ook met voorbedachten rade. In het filmpje hoor je mensen aan hem vragen of hij het wel filmt. Dat zegt genoeg. Hij heeft het vervolgens in een WhatsApp-groep gegooid met allemaal Nederlandse profdarters. Daarmee berokkent hij meteen imagoschade bij mij."

Danny van Trijp: 'Dat klopt'

Tegen Sportnieuws.nl geeft Van Trijp toe dat hij de maker van de video is, maar dat hij het niet moedwillig heeft verspreid. "Ik had ook niet verwacht dat het zo viral zou gaan. Mike De Decker vroeg aan mij of ik de video door wilde sturen. Hij wilde het naar de PDC sturen om zo aan te kunnen tonen wat Huybrechts deed. Ik heb het vervolgens in een groepsapp van ons management gestuurd en binnen twee uur had iedereen het. Ik kreeg ook allemaal berichtjes uit Nederland, België en zelfs Engeland, van mensen die het filmpje wilden hebben. Ik heb het niet verder verstuurd dan die ene groepsapp. Maar als jij zo'n video zou krijgen, zou je het waarschijnlijk ook doorsturen, zo gaat het nou eenmaal."

"Ik heb niks tegen Kim, maar ik kies in zo'n discussie de kant van Mike. Ik had het misschien niet moeten doen, maar ik heb er geen spijt van. Mijn vriend Mike wilde dat filmpje hebben als bewijs en dat heb ik geleverd. Huybrechts moet gewoon dat soort dingen niet doen. Maar het was ook weer niet mijn bedoeling dat Huybrechts de hele dartwereld over zich heen zou krijgen. Ik liep niet met het filmpje te koop."

Huybrechts: 'Zoiets doe je niet'

Huybrechts vindt het not-done dat een collega-darter dat doet. "Zoiets doe je niet als collega. Maar nogmaals: ik moet op mijn tellen passen en weten dat er altijd mensen zijn die telefoons bij zich hebben. Ik moet me niet zo laten gaan. Maar ik vind het niet collegiaal dat hij het gefilmd heeft en verspreidt. Maar als ik me niet zo had misdragen, was er ook niks geweest om te filmen, dus ik ben daar vooral ook zelf de schuldige van."

'Elk verhaal heeft twee kanten'

Huybrechts accepteert de boete die hij kreeg ook volledig. "Ook als de straf zwaarder geweest was dan dat, had ik mijn straf geaccepteerd. Ik trek het boetekleed aan. Elk lichamelijk contact is not-done. Ik heb daar een straf voor gekregen en die aanvaard ik. Maar ik denk dat als het allemaal alleen mijn schuld was geweest, dat de straf dan veel zwaarder was geweest. De tuchtcommissie heeft ook mijn kant van het verhaal gehoord. Dat heeft meegespeeld in de straf, denk ik."

'Ze moeten mij met rust laten'

Het is de laatste keer dat Huybrechts het over het filmpje en de commotie die eromheen ontstond wil hebben. "Iedereen moet weer gewoon lekker z'n ding gaan doen. Ik wil me focussen op het darten. Dat doen Mike De Decker en Dimitri van den Bergh ook. Wat mij betreft is de kous nu af. Alle randzaken eromheen moeten nu ophouden. Iedereen moet elkaar met rust laten. En mij dus ook."